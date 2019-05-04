Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

На самом деле Кокорин сделал больше всех для чемпионства Зенита, а всё потому, что не сядь он на нары, не купили бы Азмуна, а с учётом того, сколько забил Сердар, то всё благодаря Саше Кокорину!!!!
«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В основном составе санкт-петербургского клуба играют 20 футболистов, которые впервые в карьере победили в турнире.
Вратарь: Андрей Лунев.
Защитники: Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба, Александр Кокорин*.
- *В текущем сезоне РПЛ Александр Кокорин сыграл в трех матчах.
- С октября 2018 года он находится в СИЗО.
- Александра Кокорина, Кирилла Кокорина (брат Александра), Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере