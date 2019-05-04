Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В основном составе санкт-петербургского клуба играют 20 футболистов, которые впервые в карьере победили в турнире.

Вратарь: Андрей Лунев.

Защитники: Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба, Александр Кокорин*.

*В текущем сезоне РПЛ Александр Кокорин сыграл в трех матчах.

С октября 2018 года он находится в СИЗО.

Александра Кокорина, Кирилла Кокорина (брат Александра), Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере