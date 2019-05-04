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    Дзюба, Кокорин, Заболотный и еще 17 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

    «Зенит» досрочно стал чемпионом России в сезоне-2018/19. В основном составе санкт-петербургского клуба играют 20 футболистов, которые впервые в карьере победили в турнире.

    Вратарь: Андрей Лунев.

    Защитники: Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба, Александр Кокорин*.

    • *В текущем сезоне РПЛ Александр Кокорин сыграл в трех матчах.
    • С октября 2018 года он находится в СИЗО.
    • Александра Кокорина, Кирилла Кокорина (брат Александра), Павла Мамаева и Александра Протасовицкого арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии14
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      Рейтинг: +529

      AHTUNGBOL 12 минут назад

      На самом деле Кокорин сделал больше всех для чемпионства Зенита, а всё потому, что не сядь он на нары, не купили бы Азмуна, а с учётом того, сколько забил Сердар, то всё благодаря Саше Кокорину!!!!

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      Рейтинг: +1824

      Павелий 19 минут назад

      Дзюба 4 года к этому шёл, как променял честь и преданность болельщиков на 300 тысяч.

      0
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      Рейтинг: +3294

      APchelov 29 минут назад

      А чемпион Франции Паредес??? Ему что, медаль не дадут?????

      0
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      Рейтинг: +5915

      Вомбат > APchelov 25 минут назад

      Нет, по равилам УЕФА выиграть в данном сезоне можно только одну медаль. И он ее уже получил.

      0
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      Рейтинг: +2728

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ушлепок кокорин с такой убогой статистикой чемпион России . Мрак

      1
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      Рейтинг: +4429

      prezent2017 1 час назад

      Кока, сидя на нарах, чемпионом стал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1113

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Короче все кроме Анюкова.

      1
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      Рейтинг: +25021

      portero 1 час назад

      мечта Дзюбы сбылась!
      чемпион!

      3
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      Рейтинг: +201

      D A N I L 1 час назад

      А Кокорин имеет право на медаль? По количеству сыгранных матчей за Зенит в этом сезоне?

      0
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      Рейтинг: +2266

      Gek Dement > D A N I L 1 час назад

      Имеет. Инфа по идее с официального сайта Зенита, если написали значит имеет. Кстати Паредес умудрился и чемпионом РПЛ и чемпионом Франции стать в один год, вот это удачно перешел=)))

      3
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      Рейтинг: +376

      Nekit92 > D A N I L 1 час назад

      Он игрок Зенита, значит имеет.

      0
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      Рейтинг: +4429

      prezent2017 1 час назад

      И Зе Болото тоже?

      2
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      Рейтинг: +10348

      bset 1 час назад

      Кокорин, с победой!)

      4
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      Рейтинг: +364

      xrrrx > bset 1 час назад

      Саня красавчик конечно) больше всего "вложил" в это )

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