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    Семак первым в истории «Зенита» выиграл чемпионат как игрок и как главный тренер

    «Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19. Для главного тренера клуба Сергея Семака это первая победа в турнире в качестве главного тренера.

    Семак дважды побеждал в чемпионате, когда выступал за «Зенит» (2010 и 2012 годы), и один раз, когда входил в тренерский штаб клуба (2015 год). Семак стал первым человеком в истории «Зенита», который победил в турнире как игрок и как главный тренер.

    Клуб утвердил Семака главным тренером команды 29 мая 2018 года.

    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1069

      exreporter 17 минут назад

      всегда уважал его как игрока. Но впечатление на меня это не производит. Может, я чего не понимаю, но.. в целом.. при нынешнем раскладе сил - в тренере тут дело в последнюю очередь. А вот там, где именно тренер как боевая единица был нужен, к примеру, в Европе, я разочарован.

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      Рейтинг: +1578

      Masteralex 23 минуты назад

      а я ведь говорил, жаль что не в ЦСКА взяли :( он в ЦСКА дольше играл чем в Зените, мог бы и в ЦСКА перейти ведь, когда Слуцкий уходил, всё равно в Зените на тот момент не ценили особо, в Уфу отдали вон даже

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      Рейтинг: +455

      o33uk 38 минут назад

      Первый в истории Зенита ПРОСТО СМЕХ !!!!!!
      Какая там история?
      Вся история укладывается в 10 лет Газпрома.
      И не надо писать про зависть вы сразу бузову напоминаете, просто это факт.
      Я посмотрю как при первом же промахе все ваши болотные интеллектуалы погонят его санными тряпками.

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      Рейтинг: +2266

      Gek Dement > o33uk 17 минут назад

      Да да, Реал-то, Юве, МЮ, Барса, Спартак наш советский, сразу с готовой историей на свет появились 100 лет назад. А тут понасоздавали клубов без историй... Просто смех. Ты собака лай, а караван дальше пойдет.))))

      0
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      Рейтинг: +3061

      порт 1 час назад

      Так держать.

      2
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      Рейтинг: +376

      Nekit92 1 час назад

      Спасибо Богданыч! Зенит Чемпион.

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      Рейтинг: +4429

      prezent2017 1 час назад

      Привет и наше почтение Сереге!

      2
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      Рейтинг: +2266

      Gek Dement 1 час назад

      Кстати в качестве реверанса нынешнему тренеру Арсенала, Черевченко брал с Локо Кубок России как игрок и как тренер. Приятно что в стране появляются свои молодые тренеры, которые добиваются с нашими клубами побед. Желаю чтобы внутренними трофеями это у них не ограничивалось.

      5
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      Рейтинг: +158

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Семаку терпения и удачи, при должном терпении руководства за ним будущее Зенита на многие годы! Зенит - чемпион!!!

      5
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      Рейтинг: +584

      amazonaws 1 час назад

      Победа Игоря Черевченко ЗАСЛУЖЕННАЯ!
      Арсенальцы отлично сыграли и победили Локомотив насухо.
      У туляков есть шансы побороться за шестое место и играть в Лиге Европы!
      Желаем Арсеналу новых побед!!!
      Локомотив ДОСРОЧНО сдал свои чемпионские полномочия, а Зенит ДОСРОЧНО получит золотые медали чемпионов чемпионата России сезона 2018/19.
      Отрыв петербуржцев от Локомотива составляет 9 очков за три тура до конца, но по личным встречам команда Сергея Семака, в любом случае, опередит железнодорожников.
      В Питере большой футбольный праздник.
      В аэропорт Пулково намерены приехать тысячи болельщиков Зенита, чтобы встречать новых чемпионов с цветами и шампанем.
      4 мая Зенит досрочно гарантировал себе золотые медали — за три тура до финиша чемпионата России сезона 2018/19.
      На момент окончания игры, между командами Арсенал - Локомотив, команда Зенит летела в Питер из Грозного.
      Находясь в ПОЛЁТЕ, все узнали, что они ДОСРОЧНО стали чемпионами.

      Поздравляем Зенит с золотыми медалями и прямой выход в Лигу чемпионов.
      Интрига продолжается.
      Впереди новые игры по распределению медалей и мест в РПЛ!!!
      Золото у Зенита!
      "Зенит" - пятикратный чемпион России!

      Желаем Зениту удачи в Лиге Чемпионов!!!
      Вперёд Зенит!
      Выше ЗНАМЯ российского футбола! Ура!

      3
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      Рейтинг: +1656

      dyema 1 час назад

      Богданычу дальнейших побед!!!
      Теперь и в Европе нужно заявить о себе!
      А мы поддержим!!!

      Надо только от балласта избавиться, да подтянуть кой-кого
      ( например Луку ) ))))

      5
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