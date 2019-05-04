Семак первым в истории «Зенита» выиграл чемпионат как игрок и как главный тренер

«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19. Для главного тренера клуба Сергея Семака это первая победа в турнире в качестве главного тренера.

Семак дважды побеждал в чемпионате, когда выступал за «Зенит» (2010 и 2012 годы), и один раз, когда входил в тренерский штаб клуба (2015 год). Семак стал первым человеком в истории «Зенита», который победил в турнире как игрок и как главный тренер.

Клуб утвердил Семака главным тренером команды 29 мая 2018 года.

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