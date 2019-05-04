Семак первым в истории «Зенита» выиграл чемпионат как игрок и как главный тренер

всегда уважал его как игрока. Но впечатление на меня это не производит. Может, я чего не понимаю, но.. в целом.. при нынешнем раскладе сил - в тренере тут дело в последнюю очередь. А вот там, где именно тренер как боевая единица был нужен, к примеру, в Европе, я разочарован.
«Зенит» досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2018/19. Для главного тренера клуба Сергея Семака это первая победа в турнире в качестве главного тренера.
Семак дважды побеждал в чемпионате, когда выступал за «Зенит» (2010 и 2012 годы), и один раз, когда входил в тренерский штаб клуба (2015 год). Семак стал первым человеком в истории «Зенита», который победил в турнире как игрок и как главный тренер.
Клуб утвердил Семака главным тренером команды 29 мая 2018 года.
Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере