АПЛ. «Тоттенхэм», играя почти тайм вдевятером, уступил «Борнмуту» из-за гола на 91-й минуте

«Тоттенхэм» в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 91-й минуте – отличился Натан Аке.

Лондонская команда с 48-й минуты играла вдевятером после удалений нападающего Хын-Мин Сона и защитника Хуана Фойта.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Борнмут – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аке, 90+1.

А в пятницу вечером «Эвертон» обыграл «Бернли» со счетом 2:0.

Эвертон – Бернли – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Ми (в свои ворота), 17; 2:0 – Коулмен, 20.

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