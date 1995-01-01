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    АПЛ. «Тоттенхэм», играя почти тайм вдевятером, уступил «Борнмуту» из-за гола на 91-й минуте

    «Тоттенхэм» в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1.

    Единственный гол был забит на 91-й минуте – отличился Натан Аке.

    Лондонская команда с 48-й минуты играла вдевятером после удалений нападающего Хын-Мин Сона и защитника Хуана Фойта.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Борнмут – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Аке, 90+1.

    А в пятницу вечером «Эвертон» обыграл «Бернли» со счетом 2:0.

    Эвертон – Бернли – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ми (в свои ворота), 17; 2:0 – Коулмен, 20.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1116

      SarJr 10 минут назад

      че за дичь там творится в англии? тотт просто лохи, щас еще и 3 место потеряют

      0
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      Рейтинг: +193

      whitecoal 1 час назад

      Дебилы **..ие! О чём вы пишите? Кто всё—так выиграл? **...й сайт! Помойная яма! **...ы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5355

      KLIM777 > whitecoal 1 час назад

      Что не понятно. Играл вдевятером весь тайм. В итоге выиграл проиграл

      Борнмут – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)

      Гол: 0:1 – Аке, 90+1.

      1
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      Рейтинг: +1526

      Черкизовский Кот 1 час назад

      37 матчей и всего 1 ничья. Бескомпромиссный Тоттенхэм!

      1
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      Рейтинг: +2743

      dinar7777dinar 1 час назад

      Аякс размажет вас . Нехрен в лч делать английским клубам .

      -2
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      Рейтинг: +640

      Psih86 > dinar7777dinar 1 час назад

      Если Тоттенхем пройдёт дальше, мы тебя по кругу пустим....

      1
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      Рейтинг: +6539

      Cules2013 > Psih86 44 минуты назад

      если нет, судя по вашей логике, по кругу вас нужно пускать? готовы?)
      не стоит отвечать провокацией на провокацию.

      1
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      Рейтинг: +2743

      dinar7777dinar > Psih86 26 минут назад

      защекан кого ты там по кругу хочешь пустить? защеку свою? ху е сос апл ни о чем !! и лч доказывает это в очередной раз ! видили мы ваш петушиный тотенэм против борнмута !

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      Рейтинг: +2743

      dinar7777dinar > dinar7777dinar 26 минут назад

      защеканы заминусовали !

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      Рейтинг: +765

      Romio-xxx > dinar7777dinar 17 минут назад

      Быдло татаро-испанское!!!Болеешь за свой клуб,так и оставляй там свои комменты!Че ты лезешь вечно куда тебя не просят и провоцируешь тут конфликты?

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      Рейтинг: +2743

      dinar7777dinar > Romio-xxx 11 минут назад

      Ооо глорик членси . Соси петушара .

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