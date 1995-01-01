АПЛ. «Тоттенхэм», играя почти тайм вдевятером, уступил «Борнмуту» из-за гола на 91-й минуте

че за дичь там творится в англии? тотт просто лохи, щас еще и 3 место потеряют
«Тоттенхэм» в гостевом матче 37-го тура английской Премьер-лиги проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1.
Единственный гол был забит на 91-й минуте – отличился Натан Аке.
Лондонская команда с 48-й минуты играла вдевятером после удалений нападающего Хын-Мин Сона и защитника Хуана Фойта.
Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур
Борнмут – Тоттенхэм – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Аке, 90+1.
А в пятницу вечером «Эвертон» обыграл «Бернли» со счетом 2:0.
Голы: 1:0 – Ми (в свои ворота), 17; 2:0 – Коулмен, 20.