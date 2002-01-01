Балотелли: «Сравнивать Месси и Роналду – то же самое, что сравнивать Марадону и Пеле»

Форвард «Марселя» Марио Балотелли пояснил, почему он считает, что капитан «Барселоны» Лионель Месси превосходит нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«По статистике они на одном уровне. Но в уровне игры Месси лучше всех. Он поразителен. Его невозможно превзойти. Я убежден, если вы спросите защитника, против кого бы он предпочел сыграть: Месси или Роналду, они бы ни секунды не сомневались. Месси и Роналду являются феноменами, но они не на одном уровне.

Если бы не Месси, Роналду был бы лучшим в мире. Я его очень сильно уважаю за то, как он работает над собой, смотреть за его игрой одно удовольствие, видеть, как он работает над своим телом. Мы обсуждаем двух лучших игроков мира. Роналду трижды коснулся мяча в матче с «Атлетико» и забил три гола, это его сильная сторона. Вчера Месси сделал результат в матче с «Ливерпулем».

Я оставлю статистику журналистам, но это то же самое, что сравнивать Марадону и Пеле. Пеле забил больше Марадоны, но когда Марадона касался мяча, это было нечто особенное», – сказал Балотелли.