АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и вернулся на первое место в таблице

По моему Ман Сити выдохся... С Тотенхемом 1;0 и даже с Бернлом 1:0. А что будет с Лестером? Осечка? А Ливер выглядит свежее да и голов забивает пачками... Пусть победит конечно сильнейший но все таки желаю Ливеру стать чемпом в память Битлам...
«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Бернли» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ.
Три очка «Сити» принес гол нападающего Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.
Команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первую строчку в турнирной таблице, вновь опередив «Ливерпуль» на одно очко. До конца чемпионата осталось два тура.
Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур
Бернли – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Агуэро, 63.