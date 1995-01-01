АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и вернулся на первое место в таблице

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Бернли» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ.

Три очка «Сити» принес гол нападающего Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.

Команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первую строчку в турнирной таблице, вновь опередив «Ливерпуль» на одно очко. До конца чемпионата осталось два тура.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Бернли – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Агуэро, 63.

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