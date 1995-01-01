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    АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Бернли» и вернулся на первое место в таблице

    «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Бернли» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ.

    Три очка «Сити» принес гол нападающего Серхио Агуэро на 63-й минуте встречи.

    Команда Хосепа Гвардиолы вернулась на первую строчку в турнирной таблице, вновь опередив «Ливерпуль» на одно очко. До конца чемпионата осталось два тура.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Бернли – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Агуэро, 63.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +89

      Muboraksho 45 минут назад

      По моему Ман Сити выдохся... С Тотенхемом 1;0 и даже с Бернлом 1:0. А что будет с Лестером? Осечка? А Ливер выглядит свежее да и голов забивает пачками... Пусть победит конечно сильнейший но все таки желаю Ливеру стать чемпом в память Битлам...

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      Рейтинг: +89

      Muboraksho 51 минуту назад

      Эх Бернли ты Бернли... Молодцы что с таким малым счетом проиграли. А если бы сыграли в ничью было бы еще лучше...

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      Рейтинг: +916

      SarJr 1 час назад

      По счету очень на тоненького

      1
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      Рейтинг: +1371

      InterMilLano1908 1 час назад

      Ливеру надо лестеру пообещать хорошие чаевые в случае победы на Сити ибо только Лестер там уже сможет отобрать очки.

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      Рейтинг: +89

      Muboraksho > InterMilLano1908 56 минут назад

      Думаю без чаевых лестер сделает свое дело и поможет ливеру стать чемпом.

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      Рейтинг: +18927

      афоня72 1 час назад

      Хорошее бодалово идет!!

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