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    «Чемпионат»: летом «Спартак» может купить 3 игроков на сумму до 30 миллионов

    Руководство «Спартака» на заседании обсудило план трансферной политики на летнее окно, сообщает «Чемпионат» с пометкой «Эксклюзив».

    «Красно-белые хотят усилить три позиции: нижнего опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.

    Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона (сейчас шансы на это минимальные), так и вырученных средств от продажи действующих игроков. При благоприятном сценарии, «Спартак» может выделить на трeх футболистов до 25-30 миллионов евро», – сообщил источник.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16842

      oyabun 6 минут назад

      Жалкие цифры, если говорить о реальном усилении.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3378

      александр п 56 минут назад

      Что то прогнило в датском королевстве,тратить 1.5 млрд долларов на никому не нужный стадион, и деньги на трансферы в 30 млн у самого популярного клуба страны,из которых 10 млн отпилят.

      1
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      Рейтинг: +3358

      ivany4 1 час назад

      Если выделить 30 млн на 3 игроков, то можно представить уровень покупки.)))
      Роша обошелся в 12 млн.

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