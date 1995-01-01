«Чемпионат»: летом «Спартак» может купить 3 игроков на сумму до 30 миллионов

Жалкие цифры, если говорить о реальном усилении.
Руководство «Спартака» на заседании обсудило план трансферной политики на летнее окно, сообщает «Чемпионат» с пометкой «Эксклюзив».
«Красно-белые хотят усилить три позиции: нижнего опорного полузащитника, центрального атакующего полузащитника и универсального форварда, способного сыграть на нескольких позициях.
Количество трансферов и сумма, которую «Спартак» готов потратить на новичков, зависит как от попадания команды в Лигу чемпионов по итогам сезона (сейчас шансы на это минимальные), так и вырученных средств от продажи действующих игроков. При благоприятном сценарии, «Спартак» может выделить на трeх футболистов до 25-30 миллионов евро», – сообщил источник.
- Ранее стало известно, что по окончании сезона команду могут покинуть Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.
- Сообщалось о планах красно-белых по продаже Софьяна Ханни, Александра Ташаева, Зе Луиша и Фернандо. При выгодном предложении может уйти Луис Адриано.