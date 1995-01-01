РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов», ЦСКА дома победил «Анжи»

Завершились три матча 25-го тура чемпионата России.

«Ростов» дома уступил «Локомотиву» (1:2), ЦСКА обыграл «Анжи» (2:0), а «Рубин» сыграл вничью с «Уфой».

«Локо» и ЦСКА обогнали в турнирной таблице «Краснодар», который потерял очки в игре с «Ахматом», и теперь занимают второе и третье места соответственно.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур

Ростов – Локомотив – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 5; 1:1 – Ионов, 39 (с пенальти); 1:2 – Фарфан, 83.

ЦСКА – Анжи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бийол, 13; 2:0 – Сигурдссон, 55.

Рубин – Уфа – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Сорокин, 71.