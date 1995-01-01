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    РПЛ. «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов», ЦСКА дома победил «Анжи»

    Завершились три матча 25-го тура чемпионата России.

    «Ростов» дома уступил «Локомотиву» (1:2), ЦСКА обыграл «Анжи» (2:0), а «Рубин» сыграл вничью с «Уфой».

    «Локо» и ЦСКА обогнали в турнирной таблице «Краснодар», который потерял очки в игре с «Ахматом», и теперь занимают второе и третье места соответственно.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур

    Ростов – Локомотив – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 5; 1:1 – Ионов, 39 (с пенальти); 1:2 – Фарфан, 83.

    ЦСКА – Анжи – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бийол, 13; 2:0 – Сигурдссон, 55.

    Рубин – Уфа – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ваньек, 45; 1:1 – Сорокин, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +366

      CSKA57 9 минут назад

      Победа ЦСКА, которая, почему-то, не очень радует...

      1
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      Рейтинг: +1373

      prtcs 13 минут назад

      Нормальный матч для армейцев, с реализацией не повезло. После 2:0 уже по счету играли. А вообще на классе разобрались.

      1
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      Рейтинг: +9040

      slavutiq70 15 минут назад

      Ну Локо одназно второй,,,,респект Палычу,,,

      1
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      Рейтинг: +3908

      ilichkadr 16 минут назад

      Не ожидал от земляков проигрыша проводницам... Палычу однозначно респект, заслужил!

      2
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      Рейтинг: +229

      Киркинитидец 19 минут назад

      эх Ростов...пойду хряпну с горя!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      richi 23 минуты назад

      Вангую: верхняя часть итоговой таблицы после 30-го тура:
      1. Зенит
      2. Локомотив
      3. Спартак
      4. ЦСКА
      5. Краснодар

      2
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      Рейтинг: +229

      Киркинитидец > richi 17 минут назад

      30 тур. оренбург - спартак 4 - 2 и 6 место...

      1
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      ...
      Рейтинг: +9040

      slavutiq70 > richi 16 минут назад

      Можно посмотреть на трансферную стоимость клубов и всё понятно будет,,,,,,,Зенит,Локо,,ЦСКА,,,Спартак,,,Краснодар,,,,это расположение по цене состава,,,,думаю так и закончится чемпионат,,,,,,единственно Спартак и Краснодар могут поменяться местами,,,хотя после перерыва Краснодар ещё хуже Спартачей,,,,9 игр 2 победы,,,

      0
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      Рейтинг: +10

      esmir > richi 5 минут назад


      1 Зенит 51
      2 Локомотив 46
      3 ЦСКА 44
      4 Краснодар 43
      5 Спартак М 39 если спартак выиграет у него будет 42 и 5 место.

      0
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 28 минут назад

      Локомотив с победой

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