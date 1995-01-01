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    РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью в Грозном

    Встреча 25-го тура чемпионата России «Ахмат»«Краснодар» завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев отличился защитник Андрей Семенов. За гостей забил хавбек Виктор Классон.

    Россия. Премьер-лига. 25-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Семенов, 2; 1:1 – Классон, 48.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Классон, Скопинцев (Уткин, 68), Вандерсон, Игнатьев (Стоцкий, 79).

    Предупреждения: Швец, 63 – Газинский, 24; Игнатьев, 63; Каборе, 68; Мартынович, 71.

    Удаления: нет – Швец, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии58
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      Рейтинг: +1892

      владимир миронов 11 минут назад

      Была игра уровня команды 8-10-го места. И это Краснодар, за который недавно болело пол-страны. Еще пара таких игр, и вы будете играть при пустых трибунах.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2157

      Gek Dement > владимир миронов 9 минут назад

      Кто ходит на трибуны только пока есть результат не болельщик, а проститутка, если что..

      1
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      Рейтинг: +1175

      РМЗ 14 минут назад

      продажный краснодар. С цска тоже слив

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      richi 17 минут назад

      Жаль, но Краснодар в этом сезоне опять мимо Лиги Чемпионов. Даже в отборку не попадет, то есть 3е место в РПЛ не займет.

      -1
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      Рейтинг: +9040

      slavutiq70 > richi 13 минут назад

      Ты чё **** всё минусуешь,,,правда глаза режет,,,,,смотри статистику тогда,,,,олень,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +1101

      richi > slavutiq70 3 минуты назад

      Пиши яснее, осел.

      0
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      Рейтинг: +3513

      Старикан 20 минут назад

      Краснодар сливается...

      2
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      Рейтинг: +4971

      mihail200606 35 минут назад

      Эээх, краснодар.... Не хватило на конец сезона вас.. Так надеялся на чемпионство..

      2
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      ...
      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > mihail200606 33 минуты назад

      вот в этом ваша проблема вы ждете чего-то а галицкому болт положить на вас, будет творить че хочет пока по пути тосно не пойдет

      0
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      ...
      Рейтинг: +9040

      slavutiq70 > mihail200606 25 минут назад

      Краснодар всегда,,,,заметь всегда когда наступают решаюшие матчи сдаёт,,,,а ещё кто говорил Зенит -Краснодар матч века,,,да Краснодар опять сдал,,,,последние 9 игр и всего 2 победы над 13 и 15 ой командой,,,

      0
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      Рейтинг: +3346

      sochi-2013 41 минуту назад

      Задолбали, кубанцЫ!!!

      0
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      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 59 минут назад

      Все нормально кроснодар был объяктивно слабее своих соперников

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      richi > SuperPAV9 16 минут назад

      Локомотива что ли? Не смеши.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 1 час назад

      Спасибо вам от Локомотива

      -1
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      ...
      Рейтинг: +393

      Ковастер > SuperPAV9 1 час назад

      Локомотив пусть благодарит судейку, который удалил Каборе и поставил левый пендель.

      3
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      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Ковастер 1 час назад

      Не левый все по правилам

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      Ковастер > SuperPAV9 58 минут назад

      Судейский корпус признал ошибку Арбитра, но карточку отменять отказался.

      2
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      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Ковастер 58 минут назад

      Ты сиди в своей деревне и помалкивай и нам городским не дерзи)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Ковастер 57 минут назад

      Краснодар помойка Москва лучший город

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > SuperPAV9 57 минут назад

      лучший город для проституции

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Вальдемар IV 55 минут назад

      Да приезжай поработаешь

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > SuperPAV9 46 минут назад

      спермой воняешь, уйди

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Вальдемар IV 44 минуты назад

      Сперма не как не пахнет дегенерат

      0
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      ...
      Рейтинг: +3396

      Спартач80 > SuperPAV9 42 минуты назад

      Ты нюхал сперму?...Хотя у кого я спрашиваю,ты же проводница...

      2
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      ...
      Рейтинг: +393

      Ковастер > SuperPAV9 40 минут назад

      Прямо цвет культуры!!! Как были быдло так и остались. В Москве культурных людей не более 2-3х тысяч. Жил я в Москве в начале 80х. Знаю ваших городских. Приехали из центральной России по лимиту , а понтов как от народных героев.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Ковастер 26 минут назад

      Москва это город коаснодар деревня это объяктивно

      0
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      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Спартач80 26 минут назад

      Чушь не неси

      0
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      ...
      Рейтинг: -366

      SuperPAV9 > Ковастер 25 минут назад

      Москва всем лучше краснодара смерись

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9040

      slavutiq70 > Ковастер 21 минуту назад

      Я не Москвич,,,,я лично из Саратова,,,но меня добивают люди которые говорят в том то городе одни быдлы и прочее,,,да везде всё одинаково,,,,а Москва это отражение всей России,там коренных жителей раз два и обчёлся,,,остальные все приезжии со всей России,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +1101

      richi > slavutiq70 13 минут назад

      Плюс ко всему в Москве скопище авнтюристов и отморозков со всей страны.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3396

      Спартач80 > slavutiq70 12 минут назад

      Земеля,я с Балаково.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      richi > SuperPAV9 9 минут назад

      Чего ты тут народ лечишь? Лучше займись русским языком, подучи.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +393

      Ковастер 1 час назад

      Вторая половина сезона- полный провал Краснодара. Нет побед в важных матчах, ни в ЛЕ ни ЧР. Не смогли победить Спартак, проиграли Локо, Зениту, вылетели из ЛЕ, На последних секундах пропустили от Валенсии и Зенита, не могут переиграть Ахмат. Игнатьев-жалкое зрелище. Избавляться от него прямо летом , хоть за 100 баксов-больше не тянет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > Ковастер 1 час назад

      я же говорил отсутствие задач четких, трансферная кампания убогая, когда еще 1 очко до бомжей было, галицкому просто не нужно ничего, может и хотел по началу, но есть пул госклубов, которые будут места разыгрывать, а галицкий изгой там.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4197

      84aivengo 1 час назад

      каждую весну одно и то же.... "синдром краснодара"

      2
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      Рейтинг: +122

      Вальдемар IV > 84aivengo 59 минут назад

      синдром торгаша ссыкливого

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