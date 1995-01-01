РПЛ. «Краснодар» сыграл вничью в Грозном

Была игра уровня команды 8-10-го места. И это Краснодар, за который недавно болело пол-страны. Еще пара таких игр, и вы будете играть при пустых трибунах.
Встреча 25-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Краснодар» завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев отличился защитник Андрей Семенов. За гостей забил хавбек Виктор Классон.
Россия. Премьер-лига. 25-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Семенов, 2; 1:1 – Классон, 48.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Классон, Скопинцев (Уткин, 68), Вандерсон, Игнатьев (Стоцкий, 79).
Предупреждения: Швец, 63 – Газинский, 24; Игнатьев, 63; Каборе, 68; Мартынович, 71.
Удаления: нет – Швец, 90+4.