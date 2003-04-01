Гвардиола – перед дерби: «За 10 лет «Манчестер Сити» вырос. Нам больше не страшно ехать на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему его команда больше не боится играть с «Юнайтед» на «Олд Траффорд».

«Причина в том, что за 10 лет клуб ощутимо вырос. Сейчас нам уже не страшно поехать туда и играть, хотя раньше это было куда сложнее.

За последние 10 лет уровень игроков «Сити» уровнял шансы. Прежде разница в классе была более весомая», – цитирует испанца Sky Sports.