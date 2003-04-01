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    Гвардиола – перед дерби: «За 10 лет «Манчестер Сити» вырос. Нам больше не страшно ехать на «Олд Траффорд»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему его команда больше не боится играть с «Юнайтед» на «Олд Траффорд».

    «Причина в том, что за 10 лет клуб ощутимо вырос. Сейчас нам уже не страшно поехать туда и играть, хотя раньше это было куда сложнее.

    За последние 10 лет уровень игроков «Сити» уровнял шансы. Прежде разница в классе была более весомая», – цитирует испанца Sky Sports.

    • Манчестерское дерби начнется в 22:00 мск. За его событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».
    • «Сити» занимает 2 место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на 2 очка, но имеет игру в запасе.
    • 28 апреля команда сыграет с «Бернли», 6 мая – с «Лестером», 12 мая – с «Брайтоном».
    • «Мы думаем, что «Сити» выиграет оставшиеся матчи и наберет максимум очков. Если чемпионат выиграем все-таки мы – будет прекрасно. Если нет – у нас по-прежнему отличная команда», – ранее сказал тренер красных Юрген Клопп.

    Источник: Sky Sports

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