Примера. «Барселона» обыграла «Алавес» и другие результаты

Встреча 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» – «Барселона» закончилась со счетом 2:0.

Забили полузащитник Карлес Аленья и нападающий Луис Суарес. Каталонцы набрали 80 очков и остались на первом месте, увеличив отрыв от «Атлетико» на 12 очков.

Этот и другие результаты представлены ниже.

Испания. Примера. 34-й тур

Алавес – Барселона – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Аленья, 54; 0:2 – Суарес, 60 (с пенальти).

Уэска – Эйбар – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гальего, 54; 2:0 – Авила, 57.

Вальядолид – Жирона – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мичел, 67.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры