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    Примера. «Барселона» обыграла «Алавес» и другие результаты

    Встреча 34-го тура чемпионата Испании «Алавес»«Барселона» закончилась со счетом 2:0.

    Забили полузащитник Карлес Аленья и нападающий Луис Суарес. Каталонцы набрали 80 очков и остались на первом месте, увеличив отрыв от «Атлетико» на 12 очков.

    Этот и другие результаты представлены ниже.

    Испания. Примера. 34-й тур

    Алавес – Барселона – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Аленья, 54; 0:2 – Суарес, 60 (с пенальти).

    Уэска – Эйбар – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гальего, 54; 2:0 – Авила, 57.

    Вальядолид – Жирона – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мичел, 67.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      LSV_911 1 час назад

      Извините, но Вальверде - удод!

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