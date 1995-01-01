Примера. «Барселона» обыграла «Алавес» и другие результаты

Извините, но Вальверде - удод!
Встреча 34-го тура чемпионата Испании «Алавес» – «Барселона» закончилась со счетом 2:0.
Забили полузащитник Карлес Аленья и нападающий Луис Суарес. Каталонцы набрали 80 очков и остались на первом месте, увеличив отрыв от «Атлетико» на 12 очков.
Этот и другие результаты представлены ниже.
Испания. Примера. 34-й тур
Алавес – Барселона – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Аленья, 54; 0:2 – Суарес, 60 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Гальего, 54; 2:0 – Авила, 57.
Вальядолид – Жирона – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Мичел, 67.