Хадсон-Одои перенесет операцию после разрыва ахилла

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил травму в матче с «Бернли» (2:2, 35-й тур АПЛ).

18-летний англичанин в конце первого тайма уступил место на поле Педро. Позже Хадсон-Одои сообщил, что выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

По информации пресс-службы клуба, в ближайшее время игрок будет прооперирован. Сроки его восстановления на данный момент неизвестны.

В дебютном сезоне воспитанник клуба забил шесть голов и отдал семь ассистов в 29-ти матчах всех соревнований, включая игры дублирующего состава.