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    Хадсон-Одои перенесет операцию после разрыва ахилла

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои получил травму в матче с «Бернли» (2:2, 35-й тур АПЛ).

    18-летний англичанин в конце первого тайма уступил место на поле Педро. Позже Хадсон-Одои сообщил, что выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

    По информации пресс-службы клуба, в ближайшее время игрок будет прооперирован. Сроки его восстановления на данный момент неизвестны.

    В дебютном сезоне воспитанник клуба забил шесть голов и отдал семь ассистов в 29-ти матчах всех соревнований, включая игры дублирующего состава.

    • Матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Чехии (5:0) стал для Хадсона-Одои дебютным за сборную Англии.
    • В период зимнего окна трансферов он был главной целью «Баварии».

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    23.04.2019 22:28
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