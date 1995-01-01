Хадсон-Одои: «Мой сезон окончен из-за разрыва ахилла»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои сообщил, что больше не выйдет на поле в этом сезоне.
В матче 35-го тура АПЛ с «Бернли» (2:2) 18-летний футболист получил травму и был заменен на 41-й минуте. У него диагностировали повреждение ахиллова сухожилия.
«На самом деле опустошен. Мой сезон окончен из-за разрыва ахиллова сухожилия. Я должен работать и попытаться вернуться сильнее в следующем сезоне», – написал Хадсон-Одои в твиттере.
- В текущей кампании англичанин провел за лондонцев 24 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.
- «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице.