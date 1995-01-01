Серия А. «Аталанта» на выезде обыграла «Наполи», победный гол забил Пашалич

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» – 1:2.

На гол Дриса Мертенса в первом тайме гости ответили двумя забитыми мячами Дувана Сапаты и Марио Пашалича во второй половине встречи.

Неаполитанцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на счету 67 очков. «Аталанта» набрала 56 очков и поднялась на пятое место.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Наполи – Аталанта – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мертенс, 28; 1:1 – Сапата, 69; 1:2 – Пашалич, 80.

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