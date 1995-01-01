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    Серия А. «Аталанта» на выезде обыграла «Наполи», победный гол забил Пашалич

    В матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» – 1:2.

    На гол Дриса Мертенса в первом тайме гости ответили двумя забитыми мячами Дувана Сапаты и Марио Пашалича во второй половине встречи.

    Неаполитанцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на счету 67 очков. «Аталанта» набрала 56 очков и поднялась на пятое место.

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Наполи – Аталанта – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 28; 1:1 – Сапата, 69; 1:2 – Пашалич, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2313

      Yev 1 час назад

      Фантастический матч, Наполи должно было выигрывать примерно 5:1, а в итоге проиграли. Но смотреть было интересно.

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