Примера. «Валенсия» в меньшинстве удержала победу над «Бетисом» и поднялась на пятое место

«Валенсия» в гостях обыграла «Бетис» в матче 33-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:1.

На 34-й минуте встречи полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму, его заменил форвард Родриго. На 83-й минуте при счете 2:1 Родриго получил красную карточку.

«Валенсия» набрала 52 очка и поднялась на пятое место. «Бетис» с 49 очками идет девятым.

В другом матче «Вильярреал» обыграл «Леганес» – 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ракка, 64; 2:0 – Экамби, 80; 2:1 – Эль-Жар, 87.

Бетис – Валенсия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:! – Гуэдеш, 45; 0:2 – Гуэдеш, 49; 1:2 – Ло Сельсо, 78.

Удаление: нет – Родриго, 83.

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