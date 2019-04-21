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    Примера. «Валенсия» в меньшинстве удержала победу над «Бетисом» и поднялась на пятое место

    «Валенсия» в гостях обыграла «Бетис» в матче 33-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:1.

    На 34-й минуте встречи полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму, его заменил форвард Родриго. На 83-й минуте при счете 2:1 Родриго получил красную карточку.

    «Валенсия» набрала 52 очка и поднялась на пятое место. «Бетис» с 49 очками идет девятым.

    В другом матче «Вильярреал» обыграл «Леганес» – 2:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

    Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ракка, 64; 2:0 – Экамби, 80; 2:1 – Эль-Жар, 87.

    Бетис – Валенсия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:! – Гуэдеш, 45; 0:2 – Гуэдеш, 49; 1:2 – Ло Сельсо, 78.

    Удаление: нет – Родриго, 83.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    21.04.2019 23:40
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