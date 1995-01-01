Кононов: «Перед Гулиевым была задача извиниться не только через видеобращение, но и игрой»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

«Будничная победа? Это обман. К несчастью для соперника, мы играли большую часть второго тайма в большинстве, контролируя ход игры. Приятно, что спартаковцы Рассказов и Гулиев забили первые голы в российском чемпионате. Но хочется отметить всю нашу команду, очень важная победа.

Фернандо обладает хорошей передачей и поставленным ударом. Он играл роль десятки в полузащите. Дальше посмотрим, будет ли он действовать на этой позиции, вариантов с ним у нас достаточно. Хорошо, что он выздоровел. Он руководил партнерами, я им доволен. У него только две передачи, наверное, были неточными.

Что касается Гулиева, то он был настроен еще на матч с «Ростовом» (1:2). Но мы с клубом приняли такое решение. Перед ним была задача — извиниться не только посредством видеообращения, но и игрой», – сказал Кононов.

10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу.

Между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.

«Спартак» заявил, что «Гулиев будет строго наказан» за инцидент, но не раскрыл деталей наказания.

Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»