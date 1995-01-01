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    Кононов: «Перед Гулиевым была задача извиниться не только через видеобращение, но и игрой»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

    «Будничная победа? Это обман. К несчастью для соперника, мы играли большую часть второго тайма в большинстве, контролируя ход игры. Приятно, что спартаковцы Рассказов и Гулиев забили первые голы в российском чемпионате. Но хочется отметить всю нашу команду, очень важная победа.

    Фернандо обладает хорошей передачей и поставленным ударом. Он играл роль десятки в полузащите. Дальше посмотрим, будет ли он действовать на этой позиции, вариантов с ним у нас достаточно. Хорошо, что он выздоровел. Он руководил партнерами, я им доволен. У него только две передачи, наверное, были неточными.

    Что касается Гулиева, то он был настроен еще на матч с «Ростовом» (1:2). Но мы с клубом приняли такое решение. Перед ним была задача — извиниться не только посредством видеообращения, но и игрой», – сказал Кононов.

    • 10 апреля произошло ДТП с участием Гулиева. Футболист попытался проехать на красный свет светофора, автомобиль Гулиева зацепил пешехода, который переходил улицу.
    • Между водителем и пешеходом начался конфликт, Гулиев стал инициатором драки.
    • «Спартак» заявил, что «Гулиев будет строго наказан» за инцидент, но не раскрыл деталей наказания.

    Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2303

      arzamas 47 минут назад

      Игрой против аутсадера извиниться не сложно.)

      0
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      Рейтинг: +5730

      ufos73 1 час назад

      Одного только жду, окончания этого сезона. И больших перемен летом! Последнею команду которая еще и в меньшинстве, по дворовому выигрываем (((

      3
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      Рейтинг: +3183

      Агасфер > ufos73 1 час назад

      ...обыгрываем...

      0
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      Рейтинг: +5730

      ufos73 > Агасфер 53 минуты назад

      Ну да, так точнее )

      0
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      Рейтинг: +3183

      Агасфер 1 час назад

      Три очка не пахнут.Вот и весь комментарий к игре,которая была ужасной бОльшую часть времени.

      2
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      Рейтинг: +16729

      oyabun > Агасфер 1 час назад

      Суть как раз в том что игра такого качества не позволит Спартаку обыграть кого то кроме такого явного аутсайдера как Енисей. Тренер то давно, а игры как не было так и нет

      1
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      Рейтинг: +16729

      oyabun 1 час назад

      По двум вышеназванным персонам. Фернандо действительно провел хорошую игру, но не более того. Все надеялись на его фирменные штрафные, но "пушка" Фернандо почему то сломалась и он раз за разом посылал мяч выше ворот. Это печалит. По Гулиеву - не забить после того паса что ему выдали мог наверное только невезучий последнее время Мельгарехо, так что парню просто повезло. А вот что настораживает, так это снова грубая игра Аяза. Он схлопотал 8-ю желтую карточку в этом сезоне и 4-ю за Спартак. Грубит и на поле и за его пределами, а значит искренность его извинений под большим сомнением.

      5
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      Рейтинг: +66

      Опускатель коняжек 1 час назад

      А перед вами Олег Георгиевич задача игру поставить... Ну игры не видно, один сумбур...

      3
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