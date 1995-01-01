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    РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Рубином»

    «Урал» переиграл «Рубин» во встрече 24-го тура РПЛ благодаря голам полузащитников Андрея Егорычева и Эрика Бикфалви. За казанец отличился нападающий Дмитрий Полоз.

    Екатеринбургская команда поднялась в турнирной таблице с 13-го на 11-е место. Казанцы остались на 10-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин – (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Егорычев, 1; 1:1 – Полоз, 4; 2:1 – Бикфалви, 86.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев (Жигулев, 85), Эль Кабир, Погребняк (Емельянов, 66), Панюков.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Байрамов, Сорокин, Цаллагов, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Могилевец, 66), Подберезкин (Акбашев, 72), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 79).

    Предупреждения: нет – Байрамян, 10; Степанов, 19; Бухаров, 81.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1182

      compka 52 минуты назад

      Крепись, Рубин!

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      Рейтинг: +613

      geroin161 1 час назад

      Мда, что то с Бердыевом не то стало(((

      1
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      Рейтинг: +1800

      семёнычев 1 час назад

      30 очков набрано уже, это значит, что план выполнен..

      Будем смотреть переходные матчи после окончания чемпионата.. кто составит компанию Рубину? Динамо?или всё-таки Уфа?

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      Рейтинг: +16880

      Боцман59rus 1 час назад

      Вырвал... ну и заголовки, одержал победу - так нельзя написать?
      Я БЫ ВАС ДО ШКОЛЬНОЙ СТЕНГАЗЕТЫ ХЕР ДОПУСТИЛ, носители языка задротные.))))

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      Рейтинг: +45

      Grizli4G > Боцман59rus 1 час назад

      Урал вырвал победу. У Рубина оторвалась ничья

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      Рейтинг: +3179

      Агасфер 2 часа назад

      Добивают бердыевский антифутбол даже аутсайдеры.

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      Рейтинг: +5302

      a-rakhmatov 2 часа назад

      Провал Рубина...Бердыева в отставку!!!

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