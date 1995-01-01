РПЛ. «Урал» вырвал победу над «Рубином»

«Урал» переиграл «Рубин» во встрече 24-го тура РПЛ благодаря голам полузащитников Андрея Егорычева и Эрика Бикфалви. За казанец отличился нападающий Дмитрий Полоз.

Екатеринбургская команда поднялась в турнирной таблице с 13-го на 11-е место. Казанцы остались на 10-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин – (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Егорычев, 1; 1:1 – Полоз, 4; 2:1 – Бикфалви, 86.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев (Жигулев, 85), Эль Кабир, Погребняк (Емельянов, 66), Панюков.

«Рубин»: Иван Коновалов, Байрамов, Сорокин, Цаллагов, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров (Могилевец, 66), Подберезкин (Акбашев, 72), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 79).

Предупреждения: нет – Байрамян, 10; Степанов, 19; Бухаров, 81.

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