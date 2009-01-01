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    «ПСЖ» стал чемпионом Франции за пять туров до конца сезона

    Сегодня «Лилль» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0) в матче 33-го тура Лиги 1.

    Отставание команды Кристофа Гальтье от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 16 очков за пять туров до завершения сезона.

    Таким образом парижане, возглавляющие турнирную таблицу, досрочно завоевали титул чемпиона Франции. В активе «ПСЖ» 81 очко и при этом он имеет одну игру в запасе.

    За последние семь сезонов «ПСЖ» выигрывал чемпионское звание шесть раз. Всего же парижане являются восьмикратными обладателями золотых медалей французской высшей лиги.

    Ох, «ПСЖ» сломался. Проигрывает матчи, пока все ссорятся друг с другом

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12495

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Доказав тем самым, что Неймар там нахер не нужен, пусть продолжает отдыхать и вздыхать по Барселоне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1068

      Axe111 1 час назад

      Он стал чемпионом до начала чемпионата аууу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3179

      Агасфер 1 час назад

      Так что у убогого "Монако" появился призрачный шанс.

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