Сегодня «Лилль» сыграл вничью с «Тулузой» (0:0) в матче 33-го тура Лиги 1.

Отставание команды Кристофа Гальтье от лидирующего «ПСЖ» теперь составляет 16 очков за пять туров до завершения сезона.

Таким образом парижане, возглавляющие турнирную таблицу, досрочно завоевали титул чемпиона Франции. В активе «ПСЖ» 81 очко и при этом он имеет одну игру в запасе.

За последние семь сезонов «ПСЖ» выигрывал чемпионское звание шесть раз. Всего же парижане являются восьмикратными обладателями золотых медалей французской высшей лиги.

Ох, «ПСЖ» сломался. Проигрывает матчи, пока все ссорятся друг с другом