Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

    «Севилья» с крупным счетом уступила «Хетафе» в матче 33-го тура Примеры.

    У победителей дубль на свой счет записал нападающий Хорхе Молина, еще одним голом отметился забил форвард Хайме Мата. Два мяча из трех были забиты с пенальти.

    В составе «Севильи» в самом конце первого тайма был удален Серхио Эскудеро. У «Леванте» поле из-за красной карточки на 71-й минуте покинул Даконам Джене.

    Полузащитник севильцев Квинси Промес провел на поле весь второй тайм

    В другой встрече «Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью.

    Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

    Леванте – Эспаньол – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иглесиас, 16; 1:1 – Рубен Везо, 62; 1:2 – Рока, 65; 2:2 – Рочина, 72.

    Удаление: Рочина, 74 – нет.

    Хетафе – Севилья – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мата, 35 (с пенальти); 2:0 – Молина, 45+4; 3:0 – Молина, 53.

    Удаления: Джене, 71 – Эскудеро, 45+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68817
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru