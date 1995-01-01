Примера. «Севилья» разгромно проиграла «Хетафе». Промес провел на поле один тайм

«Севилья» с крупным счетом уступила «Хетафе» в матче 33-го тура Примеры.

У победителей дубль на свой счет записал нападающий Хорхе Молина, еще одним голом отметился забил форвард Хайме Мата. Два мяча из трех были забиты с пенальти.

В составе «Севильи» в самом конце первого тайма был удален Серхио Эскудеро. У «Леванте» поле из-за красной карточки на 71-й минуте покинул Даконам Джене.

Полузащитник севильцев Квинси Промес провел на поле весь второй тайм

В другой встрече «Леванте» и «Эспаньол» сыграли вничью.

Чемпионат Испании. Примера. 33-й тур

Леванте – Эспаньол – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Иглесиас, 16; 1:1 – Рубен Везо, 62; 1:2 – Рока, 65; 2:2 – Рочина, 72.

Удаление: Рочина, 74 – нет.

Хетафе – Севилья – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мата, 35 (с пенальти); 2:0 – Молина, 45+4; 3:0 – Молина, 53.

Удаления: Джене, 71 – Эскудеро, 45+3.

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