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    Инсинье, Рэмзи и Обамеянг – в стартовых составах «Наполи» и «Арсенала» на ответный четвертьфинал ЛЕ

    Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи»«Арсенал».

    «Наполи»: Мерет, Максимович, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Кальехон, Аллан, Руис, Зелински, Инсинье, Милик.

    «Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Озил, Джака, Колашинац, Рэмзи, Ляказетт, Обамеянг.

    • Первая встреча закончилась победой лондонцев со счетом 2:0.
    • Ответная состоится в Неаполе и начнется в 22:00 мск.
    • Следить за его событиями можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +829

      SarJr 23 минуты назад

      Вы тоже хотели бы увидеть суперкубок уефа в виде северолондонского дерби?)))

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