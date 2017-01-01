Инсинье, Рэмзи и Обамеянг – в стартовых составах «Наполи» и «Арсенала» на ответный четвертьфинал ЛЕ

Вы тоже хотели бы увидеть суперкубок уефа в виде северолондонского дерби?)))
Пресс-служба УЕФА объявила стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Наполи» – «Арсенал».
«Наполи»: Мерет, Максимович, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Кальехон, Аллан, Руис, Зелински, Инсинье, Милик.
«Арсенал»: Чех, Сократис, Косиельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Озил, Джака, Колашинац, Рэмзи, Ляказетт, Обамеянг.
- Первая встреча закончилась победой лондонцев со счетом 2:0.
- Ответная состоится в Неаполе и начнется в 22:00 мск.
- Следить за его событиями можно в онлайне «Бомбардира».