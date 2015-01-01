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    АПЛ побила рекорд Примеры по количеству команд, игравших в полуфинале ЛЧ

    «Тоттенхэм» пробился в полуфинал Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити».

    Благодаря этому АПЛ побила рекорд Примеры по количеству команд, игравших в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

    «Тоттенхэм» стал седьмым представителем Премьер-лиги на данной стадии ЛЧ после «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Лидса».

    Что касается испанского первенства, то там полуфиналистами Лиги чемпионов становились «Реал», «Барселона», «Валенсия», «Атлетико», «Вильярреал» и «Депортиво».

    Источник: Gracenote Live

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