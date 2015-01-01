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    Де Лигт, Месси, Сон и Фирмино – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА определил четырех номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    По итогам ответных матчей 1/4 финала турнира на приз претендуют нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон, форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, защитник «Аякса» Матейс де Лигт и капитан «Барселоны» Лионель Месси.

    Кореец забил два мяча в поединке с «Манчестер Сити». Бразилец один раз поразил ворота «Порту». Голландец записал в свой актив победный гол во встрече с «Ювентусом». Аргентинец оформил дубль в игре с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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