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    «Аякс» – первый с 2005 года полуфиналист ЛЧ не из топ-5 лиг Европы

    Во вторник «Аякс» на выезде победил «Ювентус» (2:1, первая игра – 1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

    Амстердамцы стали первым клубом с 2005 года не из топ-5 европейских лиг, который вышел в полуфинал турнира.

    Кроме того, «Аякс» – первая голландская команда, вышедшая в 1/2 финала ЛЧ с того же времени: в сезоне-2004/05 до полуфинала Лиги чемпионов добрался ПСВ, где проиграл «Милану» (0:2, 3:1).

    В 1/2 финала клуб из Амстердама встретится с победителем пары «Манчестер Сити»«Тоттенхэм» (первый матч – 0:1). Игра пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Sports.ru

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