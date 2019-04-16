Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал

Почему разгромила,а по монму жестоко унизила,а потом еще и безжалостно растоптала...
Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 3:0.
У нападающего Лионеля Месси дубль, полузащитник Филиппе Коутиньо забил один мяч.
Каталонцы оформили выход в полуфинал, где сыграют с победителем пары «Порту» – «Ливерпуль».
Лига чемпионов. 1/4 финал. Ответный матч
Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Месси; 2:0 – Месси, 20; 3:0 – Коутиньо, 61.
Первый матч – 1:0