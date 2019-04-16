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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал

    Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус»«Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 3:0.

    У нападающего Лионеля Месси дубль, полузащитник Филиппе Коутиньо забил один мяч.

    Каталонцы оформили выход в полуфинал, где сыграют с победителем пары «Порту»«Ливерпуль».

    Лига чемпионов. 1/4 финал. Ответный матч

    Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси; 2:0 – Месси, 20; 3:0 – Коутиньо, 61.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир

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    16.04.2019 23:53
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +1323

      koli4ka 8 минут назад

      Почему разгромила,а по монму жестоко унизила,а потом еще и безжалостно растоптала...

      1
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      Рейтинг: +303

      CSKA57 23 минуты назад

      Месси великолепен! Не игра, а загляденье!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      PFC CSKA MOSCOW 30 минут назад

      Сульшеру предстоит ещё огромная работа, многих надо разогнать в конце сезона, многих купить. барса, конечно, мерзкая команда, но победа заслуженная на 100%, МЮ пока даже не рядом

      2
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      ...
      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > PFC CSKA MOSCOW 28 минут назад

      барса мезкая команда? ты вообще о чем ? видел я твой цска с оренбургом и уфой ! смотри дальше рфпл !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1648

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Нечего обсуждать. Команды просто разного уровня...
      Барса - зрелая банда со сложившимся рисунком игры. Можно долго говорить о зависимости от Месси...Но он пока "тянет" на все 100!
      МЮ - понты... Полное отсутствие понимания командной игры и культуры паса! Рэшфорд - неумелый юнец, Погба - бестолковая каланча, Марсьяль - неумеха, Лингард - не боец и т.д. Как они ещё ШЕСТОЕ МЕСТО в АПЛ занимают с такой игрой? Вуоверхэмптон и то достоин бОльшего...

      6
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      Рейтинг: +16

      ursosan > ivan-football-fan 27 минут назад

      Согласен про погба. Чего его так все боготворят? Какой матч не посмотрю, так он ничего умопомрачительного не вытворяет. А то уж к великим записали

      0
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      Рейтинг: +3079

      Агасфер 37 минут назад

      Банкроты.

      0
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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar 38 минут назад

      по крайней мере уже больше 10 лет англы получали от барсы что арсенал начиная с финала 2006 что и так сколько раз из били . выигрывали челси (но те тоже было), сити получал мю и тотенхэм тоже ! что ливер посмотрим ! а вдруг порту )))

      0
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      Рейтинг: +433

      VAD07 > dinar7777dinar 1 минуту назад

      Порту? Ты футбол вчера только смотреть начал?

      0
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      Рейтинг: +163

      Вальдемар IV 39 минут назад

      главное чтобы не пута выиграла, аякс или ливер будет идеально

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Вальдемар IV 38 минут назад

      работай на шоу петросяна !

      -2
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      ...
      Рейтинг: +163

      Вальдемар IV > dinar7777dinar 36 минут назад

      зачем если есть ты

      4
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      Рейтинг: +16

      ursosan 42 минуты назад

      Юве слился. МС тоже ещё не факт. Ливер, думаю, своего добьётся. И тогда в полуфинале будет матч достойный финала

      1
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      Рейтинг: +1506

      Kulima 43 минуты назад

      И еще эти твари требуют увелечения зп?? Гнать пол команды ссаными тряпками! Барсу с заслуженной победой!

      7
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      Рейтинг: +528

      Ф.К БАРСЕЛОНА 43 минуты назад

      Кто то в матче с Юнайтедом дубль оформил, а кто то Аяксу всосал....

      3
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