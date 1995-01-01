«Реал» опубликовал заявку на матч с «Леганесом». Рамос, Регилон и Кроос – вне состава

Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на матч 32-го тура Примеры против «Леганеса».

Вне состава оказались сразу семь игроков: Тибо Куртуа, Серхио Рамос, Тони Кроос и Винисиус Жуниор – из-за травм, Серхио Регилон, Браим Диас и Мариано Диас – по решению главного тренера Зинедина Зидана.

Полностью заявка мадридцев выглядит так:

Вратари: Кейлор Навас, Лука Зидан, Диего Алтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола;

Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Дани Себальос;

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес.

Матч «Леганес» – «Реал» состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.