«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Владелец «Лилля» Жерар Лопес рассказал о планах по продаже футболистов в период летнего окна трансферов.
«Думаю, продадим четырех или пятерых футболистов. Уход Николя Пепе – стопроцентный.
Он достиг своей максимальной цены и теперь должен принять решение, которое предопределит его карьеру», – цитирует Лопеса beIN SPORTS.
Напомним, в последнем матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «ПСЖ» со счетом 5:1. Пепе забил гол и отдал две результативные передачи.
- Пепе перешел в «Лилль» в июле 2017 года из «Анжера» за 10 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 19 голов и отдал 12 ассистов в 34 играх всех турниров.
- Контракт 23-летнего ивуарийца действует до июня 2022 года. Цена по Trasnfermarkt – 40 миллионов.
- СМИ приписывают ему интерес со стороны «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Баварии», «ПСЖ» и «Интера».