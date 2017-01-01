«Лилль» летом продаст Пепе. На полузащитника претендуют 6 топ-клубов

Владелец «Лилля» Жерар Лопес рассказал о планах по продаже футболистов в период летнего окна трансферов.

«Думаю, продадим четырех или пятерых футболистов. Уход Николя Пепе – стопроцентный.

Он достиг своей максимальной цены и теперь должен принять решение, которое предопределит его карьеру», – цитирует Лопеса beIN SPORTS.

Напомним, в последнем матче 32-го тура чемпионата Франции «Лилль» разгромил «ПСЖ» со счетом 5:1. Пепе забил гол и отдал две результативные передачи.