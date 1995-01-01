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    Черчесов – об Агузарове: «Повторяю: у меня нет агента, есть юрист. Ю-рист»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал о ситуации с Аланом Агузаровым.

    – Вокруг Ивана Игнатьева из «Краснодара» было много пересудов, и ваше имя вдруг возникло в этом скандале. Суть была в том, что игрок не переподписал контракт на условиях «Краснодара» и в этой ситуации был задействован агент, с которым вы тоже каким-то образом связаны. Вы как реагируете на такого рода истории? Ваше отношение к этому?

    – Я реагирую на это спокойно, вы же видите. Тем более, он не агент, а юрист, это совершенно разные вещи.

    Какой агент? Юрист, который мне помогал составлять контракт и помогает.

    – На ЧМ-2018 мы играли здорово, всех побеждали, настроение вокруг сборной было позитивным. У вас нет ощущения, что после чемпионата мира это куда-то ушло и возникает ситуация, когда можно лодку раскачивать?

    – Такого ощущения нет. Мы в лодке сидим крепко. Пускай дальше раскачивают, не проблема.

    – Вас это никоим образом не беспокоит? Все разговоры вокруг вашего имени, которое упоминается в различных агентских контекстах… Вас эта ситуация не тревожит вообще?

    – Я еще раз повторяю: у меня нет агента, есть юрист. Еще раз повторить? (повышает голос) Ю-рист. У меня никогда агента не было и, наверно, не будет.

    • В марте экс-комментатор «Матча» Василий Уткин сообщил, что Черчесов может влиять на футболистов через Агузарова. В апреле Уткину брызнули в лицо неизвестной жидкостью, после чего он опубликовал в твиттере изображение Черчесова в виде Фредди Крюгера.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1039

      exreporter 5 минут назад

      ну а что он должен сказать ) позиция понятна. В той позиции были аргументы. Они тоже понятны.

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