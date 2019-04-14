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    Гол Зобнина «Ростову» – первый для него за два года

    «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в 23-м туре чемпионата России.

    За красно-белых забил полузащитник Роман Зобнин.

    25-летний игрок забил впервые в текущем сезоне. Последний раз он отличался 3 апреля 2017 года в игре с «Оренбургом» (дубль, 3:2, 21-й тур РПЛ-2016/17).

    После матча главный тренер московской команды Олег Кононов отметил, что в концовке Зобнин мог оформить дубль. Полное интервью специалиста доступно на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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    14.04.2019 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 апреля 2019, 11:30

      Ничего удивительного ,Рома редко забивает. Ему чаще надо брать инициативу на себя.

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 15 апреля 2019, 00:25

      Это и обидно, что именно Ростову(((

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > geroin161 15 апреля 2019, 04:01

      да ладно один фиг победили!(((

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 14 апреля 2019, 23:28

      Лиха беда - начало " , а в принципе Роман никогда не был забивным игроком , но зато в другом ему цены нет . Надеюсь этот гол придаст ему еще больше уверенности .

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 апреля 2019, 22:49

      ну наконец!!! а так Роман хороший игрок!!! пашет как лошадь

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