Гол Зобнина «Ростову» – первый для него за два года

«Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:2 в 23-м туре чемпионата России.

За красно-белых забил полузащитник Роман Зобнин.

25-летний игрок забил впервые в текущем сезоне. Последний раз он отличался 3 апреля 2017 года в игре с «Оренбургом» (дубль, 3:2, 21-й тур РПЛ-2016/17).

После матча главный тренер московской команды Олег Кононов отметил, что в концовке Зобнин мог оформить дубль. Полное интервью специалиста доступно на «Бомбардире».