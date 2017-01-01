Кононов: «Мы не упускали инициативу. В концовке Зобнин мог забивать второй мяч»

Дайте Олегу поработать)))
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в 23-м туре чемпионата России.
– Показалось, что во втором тайме «Спартак» уступил инициативу. Что произошло?
– Да нет, инициативу мы не упускали. Мы упустили со стандарта игрока. Соответственно, получился гол после этого.
– Что с Зе Луишем? Он ушел, и инициатива в атаке пропала.
– Будем разбираться. Посмотрим. Там, наверное, все-таки мышечное повреждение.
– Можно сказать, что замены не усилили игру «Спартака» сегодня. Ханни потерялся, Ломовицкий не очень здорово выглядел.
– Посмотрим, если мы не выиграли, то недоработали с заменами.
– После матча с ЦСКА вы сказали, что чуть-чуть не хватило морально-волевых качеств. Чего не хватило сегодня?
– Завершения. У нас были определенные моменты, хорошие розыгрыши перед штрафной. Не хватило вот этого паса. И, конечно, концовка где Рома [Зобнин] мог забивать второй мяч.
- Зе Луиш был заменен в концовке 1 тайма, предположительно, из-за травмы паха.
- Красно-белые пропустили решающий гол на 80-й минуте.
- Команда Валерия Карпина с 35 очками поднялась на 5 место. У «Спартака» 36 баллов и 4 строчка.