Кононов: «Мы не упускали инициативу. В концовке Зобнин мог забивать второй мяч»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в 23-м туре чемпионата России.

– Показалось, что во втором тайме «Спартак» уступил инициативу. Что произошло?

– Да нет, инициативу мы не упускали. Мы упустили со стандарта игрока. Соответственно, получился гол после этого.

– Что с Зе Луишем? Он ушел, и инициатива в атаке пропала.

– Будем разбираться. Посмотрим. Там, наверное, все-таки мышечное повреждение.

– Можно сказать, что замены не усилили игру «Спартака» сегодня. Ханни потерялся, Ломовицкий не очень здорово выглядел.

– Посмотрим, если мы не выиграли, то недоработали с заменами.

– После матча с ЦСКА вы сказали, что чуть-чуть не хватило морально-волевых качеств. Чего не хватило сегодня?

– Завершения. У нас были определенные моменты, хорошие розыгрыши перед штрафной. Не хватило вот этого паса. И, конечно, концовка где Рома [Зобнин] мог забивать второй мяч.