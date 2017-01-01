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    Кононов: «Мы не упускали инициативу. В концовке Зобнин мог забивать второй мяч»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в 23-м туре чемпионата России.

    – Показалось, что во втором тайме «Спартак» уступил инициативу. Что произошло?

    – Да нет, инициативу мы не упускали. Мы упустили со стандарта игрока. Соответственно, получился гол после этого.

    – Что с Зе Луишем? Он ушел, и инициатива в атаке пропала.

    – Будем разбираться. Посмотрим. Там, наверное, все-таки мышечное повреждение.

    – Можно сказать, что замены не усилили игру «Спартака» сегодня. Ханни потерялся, Ломовицкий не очень здорово выглядел.

    – Посмотрим, если мы не выиграли, то недоработали с заменами.

    – После матча с ЦСКА вы сказали, что чуть-чуть не хватило морально-волевых качеств. Чего не хватило сегодня?

    – Завершения. У нас были определенные моменты, хорошие розыгрыши перед штрафной. Не хватило вот этого паса. И, конечно, концовка где Рома [Зобнин] мог забивать второй мяч.

    • Зе Луиш был заменен в концовке 1 тайма, предположительно, из-за травмы паха.
    • Красно-белые пропустили решающий гол на 80-й минуте.
    • Команда Валерия Карпина с 35 очками поднялась на 5 место. У «Спартака» 36 баллов и 4 строчка.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии38
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      Рейтинг: +63

      Борат 15 минут назад

      Дайте Олегу поработать)))

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      Рейтинг: +1786

      aaaaahhhh 20 минут назад

      мрак.

      0
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      Рейтинг: +54

      eddo23 28 минут назад

      от игры и оссобенно результата получил удовольствие..... Ростов такую команду должен проходить ... Ну Спартачам хоть ничьих...

      0
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      Рейтинг: +1237

      Александ1982 33 минуты назад

      может пригласим Онопко !?

      0
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      Рейтинг: +3299

      Старикан 37 минут назад

      Кононов даже не понимает в чём его ошибки!

      1
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      Рейтинг: +4192

      prezent2017 1 час назад

      Хтя бы ФОНБЕТ какой сделал ставку на то, доработает ли Кононов до лета?

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      Рейтинг: +4497

      vka1970 1 час назад

      Твою ж ты мать.
      Это Зобнин оказывается мяч не забил.
      На кер такого тренера..............

      5
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      Рейтинг: +4928

      KLIM777 > vka1970 31 минуту назад

      ахахах уже нахер? Да вы же радовались, что такой нужен.

      Спартаку никогда не подходил и не подойдет бесхарактерный тренер. У Федуна в голове семечки видимо, да и не почищенные.

      0
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      Рейтинг: +480

      Genz 1 час назад

      Зобнин случайно забил. Он всегда во всех играх мажет. У Спартака нет хороших игроков. Такое наследие Карреры уже изжило себя. 6-7 место Спартака это норма. Пусть фаны не обольщаются.

      1
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      Рейтинг: +1313

      VSt 1 час назад

      Надо дать Кононову поработать. Он пытается поставить совсем другой футбол. Нужно время и терпение.
      Не знаю, получится ли. Но уж коль скоро поставили нового тренера, который на берегу объявил, что при нем Спартак будет играть в другой футбол, то надо ждать и поддерживать. Наверное, для другого футбола нужны другие игроки. И, вроде, молодежь подтягивают потихоньку.
      На примере того же Ливерпуля - "новый футбол" начал давать результат только с третьего сезона.

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      Рейтинг: +539

      Alex Flash > VSt 44 минуты назад

      Сегодня явно играли получше. Что-то стало получаться. И тут вылез ВИДАЛ-СОСУН Справедивости и сказал:А на-ка выкуси!

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      Рейтинг: +2121

      САДЫЧОК 1 час назад

      Кононов ....так не говорят НАСТОЯЩИЕ тренера , типа намекая , что Зобнин не забил ! Также можно сказать что не забили и не могли забить Глушаков и другие !

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