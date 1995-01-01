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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Анжи»

    «Зенит» нанес разгромное поражение «Анжи» в игре 23-го тура РПЛ.

    Голами в составе петербуржцев отметились нападающий Сердар Азмун, защитник Бранислав Иванович, полузащитник Эмилиано Ригони и форвард Себастьян Дриусси.

    Сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 2; 2:0 – Иванович, 9; 3:0 – Ригони, 83; 4:0 – Дриусси, 88; 5:0 – Дриусси, 89.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Дзюба (Мусаев, 86), Азмун, Дриусси.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Закиров, 65), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 71), Ондуа, Ахъядов, Иванченко (Долгов, 65), Понсе.

    Предупреждения: нет – Ондуа, 79.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии58
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      Рейтинг: +1074

      petrucho-spb 42 минуты назад

      Только со стадиона. В этом матче понравился Смольников. Жирков очень сдал. .возвращаться "домой" не хочет. Центр обороны зачет. Счёт мог быть намного больше.Ритм игры был умеренным. И разница в классе очевидна.
      Анжи жаль. ЗЕНИТ с победой!

      2
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      Рейтинг: +523

      Mariner 1 час назад

      Короче если следующий матч выигрываем, можно сказать, что чемпионство в кармане. Но это будет очень сложно - Краснодар реально классная команда. Это будет самый сложный и самый главный матч из оставшихся.

      4
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      ...
      Рейтинг: +982

      ухоженный крокодил > Mariner 23 минуты назад

      Ставлю на 0:2.

      0
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      Рейтинг: +7

      qax48 1 час назад

      Жека, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1156

      upiter622 1 час назад

      БУ-ГА-ГА!)))
      ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!

      0
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      Рейтинг: +1540

      anjaneri 1 час назад

      Этот чемпионат по побитию младенцев

      0
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      Рейтинг: +1630

      Челнинец 1 час назад

      ну ясно, Анжи попросил Газпром о помощи, Газпром попросил о сегодняшней тренировке!

      1
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      Рейтинг: +476

      policepnz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кол во вскормленных Газпромом клубов растет.. Оренбург раздвинет, следом ЦСКА потопит, анжи раздвинет условный локо потопит, ну как ж ЛЧ без клуба спонсора на пузе?

      -6
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      Рейтинг: +455

      mik1954 > policepnz 1 час назад

      Закуси губу и завидуй....

      4
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      Рейтинг: +3270

      APchelov 2 часа назад

      Почёт и уважение заслужили. За это надо выпить!

      8
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      Рейтинг: +2168

      AtticusFinch 2 часа назад

      Дзюба совсем отказывается забивать?

      4
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      Рейтинг: +468

      Бестолковый 2 часа назад

      В Зените новый сосатель пальца. Свято место пусто не бывает.

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