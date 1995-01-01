РПЛ. «Зенит» разгромил «Анжи»

Только со стадиона. В этом матче понравился Смольников. Жирков очень сдал. .возвращаться "домой" не хочет. Центр обороны зачет. Счёт мог быть намного больше.Ритм игры был умеренным. И разница в классе очевидна.
Анжи жаль. ЗЕНИТ с победой!
«Зенит» нанес разгромное поражение «Анжи» в игре 23-го тура РПЛ.
Голами в составе петербуржцев отметились нападающий Сердар Азмун, защитник Бранислав Иванович, полузащитник Эмилиано Ригони и форвард Себастьян Дриусси.
Сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайших конкурентов на шесть очков.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Азмун, 2; 2:0 – Иванович, 9; 3:0 – Ригони, 83; 4:0 – Дриусси, 88; 5:0 – Дриусси, 89.
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Ригони, 71), Барриос (Нобоа, 86), Дзюба (Мусаев, 86), Азмун, Дриусси.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев (Закиров, 65), Кулик, Гиголаев (Маркелов, 71), Ондуа, Ахъядов, Иванченко (Долгов, 65), Понсе.
Предупреждения: нет – Ондуа, 79.