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    АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» и вновь возглавил таблицу

    «Манчестер Сити» одержал в гостях победу над «Кристал Пэлас» во встрече 34-го тура АПЛ.

    В составе «Сити» дублем отметился полузащитник Рахим Стерлинг: англичанин забил на 15-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету нападающего Габриэля Жезуса.

    Лондонцы ответили голом Луки Миливойевича.

    Команда Хосепа Гвардиолы набрала 83 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, обойдя «Ливерпуль».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 15; 2:0 – Стерлинг, 63; 1:2 – Миливойевич, 81; 1:3 – Жезус, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6147

      Cules2013 2 часа назад

      ну шо, вперёд Челси)

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