АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» и вновь возглавил таблицу

ну шо, вперёд Челси)
«Манчестер Сити» одержал в гостях победу над «Кристал Пэлас» во встрече 34-го тура АПЛ.
В составе «Сити» дублем отметился полузащитник Рахим Стерлинг: англичанин забил на 15-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету нападающего Габриэля Жезуса.
Лондонцы ответили голом Луки Миливойевича.
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 83 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, обойдя «Ливерпуль».
Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)
Голы: 1:0 – Стерлинг, 15; 2:0 – Стерлинг, 63; 1:2 – Миливойевич, 81; 1:3 – Жезус, 90.