АПЛ. «Манчестер Сити» переиграл «Кристал Пэлас» и вновь возглавил таблицу

«Манчестер Сити» одержал в гостях победу над «Кристал Пэлас» во встрече 34-го тура АПЛ.

В составе «Сити» дублем отметился полузащитник Рахим Стерлинг: англичанин забил на 15-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету нападающего Габриэля Жезуса.

Лондонцы ответили голом Луки Миливойевича.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 83 очка и вновь возглавила турнирную таблицу, обойдя «Ливерпуль».

Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:3 (0:1)

Голы: 1:0 – Стерлинг, 15; 2:0 – Стерлинг, 63; 1:2 – Миливойевич, 81; 1:3 – Жезус, 90.

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