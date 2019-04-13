Ройс: «Во второй тайме мы отдали игру «Майнцу». Подобному нет места в домашних матчах»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс подвел итог победе над «Майнцем» (2:1) в 29-м туре чемпионата Германии.

«Мы знали, что должны правильно отреагировать на ситуацию. Мы сделали это в первом тайме (Санчо забил на 17-й и 24-й минутах – прим. «Бомбардира»).

Во второй половине мы играли плохо (пропустили на 83-й минуте). Такого не должно происходить с нами. Перед вторым таймом мы были полный уверенности, но потом по необъяснимой для меня причине отдали сопернику игру и позволили ему давить.

Подобному нет места в домашних матчах. Надо стремиться к игре, которую мы показали в первом тайме. Нельзя отдавать даже пяти процентов. Чтобы быть на вершине, нужно выходить за пределы своих возможностей», – цитирует 29-летнего игрока сборной Германии пресс-служба клуба.