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    Ройс: «Во второй тайме мы отдали игру «Майнцу». Подобному нет места в домашних матчах»

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс подвел итог победе над «Майнцем» (2:1) в 29-м туре чемпионата Германии.

    «Мы знали, что должны правильно отреагировать на ситуацию. Мы сделали это в первом тайме (Санчо забил на 17-й и 24-й минутах – прим. «Бомбардира»).

    Во второй половине мы играли плохо (пропустили на 83-й минуте). Такого не должно происходить с нами. Перед вторым таймом мы были полный уверенности, но потом по необъяснимой для меня причине отдали сопернику игру и позволили ему давить.

    Подобному нет места в домашних матчах. Надо стремиться к игре, которую мы показали в первом тайме. Нельзя отдавать даже пяти процентов. Чтобы быть на вершине, нужно выходить за пределы своих возможностей», – цитирует 29-летнего игрока сборной Германии пресс-служба клуба.

    • В 33 матчах клубного сезона Ройс забил 19 голов и отдал 10 ассистов.
    • DFB признала его лучшим игроком национальной сборной в 2018 году.
    • С 64 очками команда Люсьена Фавра вернулась на 1 место. «Бавария» (62) завтра сыграет свой матч 29 тура.

    Источник: Официальный сайт «Боруссии»

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    13.04.2019 23:34
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