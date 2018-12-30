Ройс – лучший игрок сборной Германии в 2018 году

Футбольный союз Германии признал полузащитника «Боруссии» и Марко Ройса лучшим футболистом национальной сборной в 2018 году.

29-летний игрок набрал 33,9% голосов. За него проголосовали 89928 человек.

Второе место занял защитник «Баварии» Джошуа Киммих, набравший 31%. Третьим с 10,3% стал хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Футболисты приняли участие в чемпионате мира-2018, на котором команда Йоахима Лева не вышла из группы.

Пресс-служба DFB в тексте сообщения отметила, что Ройс из-за травм не сыграл на ЧМ-2014, Евро-2016 и Кубке Конфедераций-2017.