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    РПЛ. ЦСКА, играя полтора тайма вдесятером, уступил «Оренбургу»

    ЦСКА на своем поле проиграл «Оренбургу» со счетом 2:3 в матче 23-го тура чемпионата России.

    Армейцы вышли вперед на 14-й минуте усилиями Ивана Облякова, на что гости ответили двумя голами – отличились Адесойе Ойеволе и Алексей Сутормин. Затем столичная команда осталась в меньшинстве – удаление заработал Марио Фернандес. Но даже вдесятером они сумели отыграться – забил Абель Эрнандес. Однако точку в матче все равно поставили оренбуржцы – ворота хозяев поразил Джордже Деспотович.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Обляков, 14; 1:1 – Ойеволе, 18; 1:2 – Сутормин, 24; 2:2 – Эрнандес, 32; 2:3 – Деспотович, 54.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).

    «Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).

    Предупреждения: Попович, 15; Фернандес, 19; Мишкич, 31; Малых, 69; Нисимура, 74; Деспотович, 79; Сигурдссон, 81; Фролов, 90.

    Удаление: Фернандес, 25.

    В параллельном матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом».

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.

    «Урал»: Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

    Предупреждения: Горбатенко, 30; Бумаль, 37; Егорычев, 58; Погребняк, 83; Ароян, 84; Альварес, 90.

    Удаление: Меркулов, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии66
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      Рейтинг: +613

      JTherry 7 минут назад

      отказываюсь понимать некоторых болельщиков, которые пишут, что Оренбург отработал заказ Газпрома (даже, если и так)... каждый матч - это маленькая жизнь, и в каждом матче надо доказывать, что именно ты сильнее, если ты силен - ты победишь в любом случае, а кто кому и что заплатил, это уже второстепенно... Оренбург с заслуженной победой!!!

      0
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      Рейтинг: +68213

      Рубик Докоян 14 минут назад

      Не видно работы над ошибками. Нельзя недооценивать соперника и заранее его побеждать до игры. Это надо делать на футбольном поле...

      1
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      Рейтинг: +136

      Вальдемар IV 1 час назад

      оренбург превзошел конечно и справедливо выиграл, отлично заказ газпрома отрабатывает у всех конкурентов дюковклаба очки забрал

      -1
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      Рейтинг: +21265

      portero 1 час назад

      после удаления ЦСКА сильно давил до окончания первого тайма, потом тренер Оренбурга что то изменил, в перерыве, и они стали играть лучше

      1
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      Рейтинг: +3217

      александр п > portero 32 минуты назад

      Был момент когда Оренбург поплыл,игроки ЦСКА заметно мастеровитей.Но первым номером ЦСКА всё таки ещё не умеет играть.

      0
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      Рейтинг: +16826

      Боцман59rus 1 час назад

      хромая кобыла расплатились перед судьбой за нелепую и фартовую победу в дерби .)))

      8
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      Рейтинг: +530

      Cobold > Боцман59rus 40 минут назад

      Проще всего поражение списать на "не фарт". Спартак обосрался в дерби, обосрётся и с Ростовом завтра. Мы сегодня тоже обосрались... и такие качели уже задолбали.

      -1
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      Рейтинг: +3217

      александр п > Cobold 31 минуту назад

      Наоборот, РПЛ выравнивается и это здорово.

      0
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      Рейтинг: +613

      JTherry > Боцман59rus 14 минут назад

      и за счет фарта только и вылезли, пусть свечки поставят Зе, Мельге и Селихову за то, что они встали с левой ноги в прошлое воскресение, сегодня им все вернулось

      0
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      Рейтинг: +613

      JTherry 1 час назад

      Марио схлопотал краную карточку по делу... все голы у армейцев и Оренбурга - отличные!!! жизнь налаживается)) Москва стала бело-голубой, привет Сигурдсону))

      6
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      Рейтинг: +6316

      Serjoga 1 час назад

      Помню в матче Спартак-Ростов Кудряшов ОТХВАТИЛ прямую КК за то что поднял ногу выше головы, глядя на мяч, а Зобнин боком налетел на эту ногу! А тут прямой удар В ЛОБ Дивееву и хлипенькая ЖК! Тому же Дивееву КОЛЕНОМ в НОС до крови и НИЧЕГО! Классное судейство у нас в РПЛ! Ничего не меняется! Думаю, что Безбородов завтра в Ростове подхватит эстафету Лапочкина, только КК будут прямые!!

      5
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      Рейтинг: +655

      kazak161 > Serjoga 1 час назад

      Лучше переключись на канал Спорт страна или Дон 24,там Ростов-Дон по гандболу в лиге чемпионов играет!

      3
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      Рейтинг: +91

      Spinorr 1 час назад

      Не знаю, что тут на судью ополчились. Нормально судил, вторая жёлтая по делу. Рязанцеву в свое время за такое давали прямую красную.

      Во втором тайме мне казалось, что Лапочкин более строг к степнякам.
      Но те были очень осторожны и рассудительны, на вторые жёлтые не шли.
      Посмотрим на ЦСКА без Марио.
      Да, в двух из трёх голов небольшие просчёты Акинфеева. Он не ожидал ударов.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3400

      Владислав Vlad 1 час назад

      Я не болельщик ЦСКА и рад поражению армейцев, НО(!!!)... За что удалили Марио - вообще не понятно. Первая жёлтая - Марио даже локти не выставлял, чисто игровой момент, где игрок Газовика уткнулся носом в плечо Марио. Вторая карточка тоже под вопросом - игроки шли на мяч и ударили друг друга, по моему - игровой момент.
      Но я рад, что ЦСКА проиграл.)

      2
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      Рейтинг: +21265

      portero > Владислав Vlad 55 минут назад

      по второй карте нет вопросов, а первую такие часто не дают, таких ударов много.
      а по второй сам виноват, есть карта ,зачем рискуешь, привычка? что в нашем чемпе так можно, Петров у Краснодара так же дал повод, видишь что не успеваешь , зачем ногу с шипами выставил. игрок Оренбурга ноги согнул.

      2
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      Рейтинг: -620

      massaboss 1 час назад

      Против футболок с надписью ГАЗПРОМ и судьей из Питера трудно бороться. Шутка.

      2
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      Рейтинг: +6219

      parevg > massaboss 1 час назад

      В каждой шутке есть доля шутки...
      Все остальное правда.

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