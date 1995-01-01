РПЛ. ЦСКА, играя полтора тайма вдесятером, уступил «Оренбургу»

отказываюсь понимать некоторых болельщиков, которые пишут, что Оренбург отработал заказ Газпрома (даже, если и так)... каждый матч - это маленькая жизнь, и в каждом матче надо доказывать, что именно ты сильнее, если ты силен - ты победишь в любом случае, а кто кому и что заплатил, это уже второстепенно... Оренбург с заслуженной победой!!!
ЦСКА на своем поле проиграл «Оренбургу» со счетом 2:3 в матче 23-го тура чемпионата России.
Армейцы вышли вперед на 14-й минуте усилиями Ивана Облякова, на что гости ответили двумя голами – отличились Адесойе Ойеволе и Алексей Сутормин. Затем столичная команда осталась в меньшинстве – удаление заработал Марио Фернандес. Но даже вдесятером они сумели отыграться – забил Абель Эрнандес. Однако точку в матче все равно поставили оренбуржцы – ворота хозяев поразил Джордже Деспотович.
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:3 (2:2)
Голы: 1:0 – Обляков, 14; 1:1 – Ойеволе, 18; 1:2 – Сутормин, 24; 2:2 – Эрнандес, 32; 2:3 – Деспотович, 54.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).
«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).
Предупреждения: Попович, 15; Фернандес, 19; Мишкич, 31; Малых, 69; Нисимура, 74; Деспотович, 79; Сигурдссон, 81; Фролов, 90.
Удаление: Фернандес, 25.
В параллельном матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом».
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).
Предупреждения: Горбатенко, 30; Бумаль, 37; Егорычев, 58; Погребняк, 83; Ароян, 84; Альварес, 90.
Удаление: Меркулов, 76.