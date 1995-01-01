РПЛ. ЦСКА, играя полтора тайма вдесятером, уступил «Оренбургу»

ЦСКА на своем поле проиграл «Оренбургу» со счетом 2:3 в матче 23-го тура чемпионата России.

Армейцы вышли вперед на 14-й минуте усилиями Ивана Облякова, на что гости ответили двумя голами – отличились Адесойе Ойеволе и Алексей Сутормин. Затем столичная команда осталась в меньшинстве – удаление заработал Марио Фернандес. Но даже вдесятером они сумели отыграться – забил Абель Эрнандес. Однако точку в матче все равно поставили оренбуржцы – ворота хозяев поразил Джордже Деспотович.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

ЦСКА (Москва) – Оренбург (Оренбург) – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Обляков, 14; 1:1 – Ойеволе, 18; 1:2 – Сутормин, 24; 2:2 – Эрнандес, 32; 2:3 – Деспотович, 54.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).

Предупреждения: Попович, 15; Фернандес, 19; Мишкич, 31; Малых, 69; Нисимура, 74; Деспотович, 79; Сигурдссон, 81; Фролов, 90.

Удаление: Фернандес, 25.

В параллельном матче тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Уралом».

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш, 64), Беляев, Альварес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 84), Горбатенко, Мирзов, Костадинов (Ткачев, 46), Григалава, Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Поляков, Меркулов, Кулаков, Эль-Кабир, Егорычев (Емельянов, 90), Димитров (Араторе, 81), Бумаль, Погребняк, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко, 30; Бумаль, 37; Егорычев, 58; Погребняк, 83; Ароян, 84; Альварес, 90.

Удаление: Меркулов, 76.

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