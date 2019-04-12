Ракицкий и Ригони могут пропустить игру против «Анжи» из-за проблем со здоровьем

пусть отдохнут, в краснодаре пригодятся
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 23-го тура РПЛ с «Анжи» сообщил ситуацию с травмированными игроками.
«Кто точно не сыграет с «Анжи»? Ситуация такая же: Ерохин продолжает лечение, Кузяев и Маркизио не принимают участие в тренировках с командой.
Есть проблемы у Ракицкого и Ригони, их участие под вопросом. Остальные все готовятся и могут принять участие в воскресном матче», – сказал Семак.
- В этом сезоне Ракицкий провел за петербуржцев девять игр и забил два мяча. На счету Ригони гол и результативная передача в шести матчах.
- Встреча «Зенит» – «Анжи» пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.
- Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, махачкалинцы занимают предпоследнее место.