Ракицкий и Ригони могут пропустить игру против «Анжи» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 23-го тура РПЛ с «Анжи» сообщил ситуацию с травмированными игроками.

«Кто точно не сыграет с «Анжи»? Ситуация такая же: Ерохин продолжает лечение, Кузяев и Маркизио не принимают участие в тренировках с командой.

Есть проблемы у Ракицкого и Ригони, их участие под вопросом. Остальные все готовятся и могут принять участие в воскресном матче», – сказал Семак.