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    Ракицкий и Ригони могут пропустить игру против «Анжи» из-за проблем со здоровьем

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 23-го тура РПЛ с «Анжи» сообщил ситуацию с травмированными игроками.

    «Кто точно не сыграет с «Анжи»? Ситуация такая же: Ерохин продолжает лечение, Кузяев и Маркизио не принимают участие в тренировках с командой.

    Есть проблемы у Ракицкого и Ригони, их участие под вопросом. Остальные все готовятся и могут принять участие в воскресном матче», – сказал Семак.

    • В этом сезоне Ракицкий провел за петербуржцев девять игр и забил два мяча. На счету Ригони гол и результативная передача в шести матчах.
    • Встреча «Зенит» – «Анжи» пройдет в воскресенье и начнется в 16:30 по московскому времени.
    • Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице, махачкалинцы занимают предпоследнее место.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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