Победитель Лиги Европы-2013 Бенаюн завершил карьеру в возрасте 38 лет

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Челси» Йосси Бенаюн объявил о завершении карьеры.

38-летний футболист выступал за красных с 2007-го по 2010 год. Провел за мерсисайдцев 134 матча и забил 29 голов.

С 2010-го по 2013 год израильтянин защищал цвета «Челси». На его счету один мяч в 24-х играх за лондонцев. В составе синих Бенаюн выиграл Лигу Европы в сезоне-2012/13.

Также хавбек является двукратным чемпионом Израиля с «Маккаби» из Хайфы.

За свою карьеру Бенаюн также играл за «Хапоэль» (Беер-Шева), сантандерский «Расинг», «Вест Хэм», «Арсенал», «Куинз Парк Рейнджерс», «Маккаби» (Тель-Авив) и иерусалимский «Бейтар».