Льорис: «Ужасно, что Кейн получил травму. Но мы смогли продержаться»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). В первом тайме француз отразил пенальти от Серхио Агуэро.

«Был большой матч. «Тоттенхэм» до самого конца проявлял настойчивость. Получили отличный результат.

Надеюсь, с Гарри Кейном все не так плохо. Ужасно, что он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Но мы смогли продержаться», – сказал Льорис BT Sport.

Ответный матч состоится в Манчестере на следующей неделе.

В выходные «Тоттенхэм» сыграет с «Хаддерсфилдом».

«Манчестер Сити» перед ответным матчем с «Тоттенхэммо» предстоит встреча с «Кристал Пэлас» в гостях.

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