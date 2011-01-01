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    Льорис: «Ужасно, что Кейн получил травму. Но мы смогли продержаться»

    Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). В первом тайме француз отразил пенальти от Серхио Агуэро.

    «Был большой матч. «Тоттенхэм» до самого конца проявлял настойчивость. Получили отличный результат.

    Надеюсь, с Гарри Кейном все не так плохо. Ужасно, что он был вынужден покинуть поле из-за травмы. Но мы смогли продержаться», – сказал Льорис BT Sport.

    • Ответный матч состоится в Манчестере на следующей неделе.
    • В выходные «Тоттенхэм» сыграет с «Хаддерсфилдом».
    • «Манчестер Сити» перед ответным матчем с «Тоттенхэммо» предстоит встреча с «Кристал Пэлас» в гостях.

    Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар

    Источник: BT Sport

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