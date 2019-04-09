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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» благодаря голу Сона победил «Манчестер Сити»

    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу лондонцам принес гол южнокорейского форварда во втором тайме.

    В первой половине встречи гости не реализовали пенальти – удар Серхио Агуэро отразил голкипер. Ответная игра состоится на следующей неделе в Манчестере.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Сон, 78.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин, Кейн (Моура, 58)

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 71).

    Предупреждения: Роуз, 12 – Ляпорт, 28; Марез, 59.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Обидно за новый стадион «Тоттенхэма». Первый матч в ЛЧ на нем – кошмар

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2019 23:55
    Комментарии9
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      Рейтинг: +20647

      portero 28 минут назад

      всё решится в ответке , будет интереснее

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1425

      ivan-football-fan 44 минуты назад

      Все заметили, что Мансити, когда проигрывает или, даже, когда противник просто не "ложится" под них....ИГРАЮТ ОЧЕНЬГРЯЗНО!?
      Подонки гламурные, а не футболисты....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      Санёк 17 45 минут назад

      Удача отвернулась от Сити, после не забитого пенальти

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20647

      portero > Санёк 17 29 минут назад

      однако Льорис тащит пенали в нужный момент не первый раз в сезоне

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1425

      ivan-football-fan 46 минут назад

      Ну и...???)))
      2часа назад я написал:
      "...Не надо быть пророком, чтобы произнести: СИТИ СИЛЬНЕЕ...
      Об этом свидетельствует банально статистика))))
      Именно поэтому хочется болеть за ФУТБОЛ!
      Непредсказуемый и волшебный)))
      Кто-то готов поставить ВСЁ на то, что Тоты не способны встрепенуться и дёрнуть "нефтяных"?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20647

      portero > ivan-football-fan 23 минуты назад

      победа не разгромная, но есть шанец на общий итог положительный

      2
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      Рейтинг: +714

      SarJr 46 минут назад

      не ожидал такой грязи и грубости от команды гвардиолы. противно аж. а тотт с заслуженной победой, вы провели отличный матч

      2
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      Рейтинг: +7513

      DeStar 46 минут назад

      сити днище полное.

      5
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      Рейтинг: +20647

      portero > DeStar 25 минут назад

      значит и лидеры АПЛ иногда унылое зрелище показывают

      2
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