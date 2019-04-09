Лига чемпионов. «Тоттенхэм» благодаря голу Сона победил «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» провели первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу лондонцам принес гол южнокорейского форварда во втором тайме.

В первой половине встречи гости не реализовали пенальти – удар Серхио Агуэро отразил голкипер. Ответная игра состоится на следующей неделе в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Сон, 78.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сон Хын Мин, Кейн (Моура, 58)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Д. Силва (Де Брюйне, 89), Марез (Сане, 89), Стерлинг, Агуэро (Жезус, 71).

Предупреждения: Роуз, 12 – Ляпорт, 28; Марез, 59.

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