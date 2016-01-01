Агент Роши: «Огорчен, что Каррера обсуждает цену Педро. Говорить о деньгах – не дело тренера»

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о стоимости нападающего Педро Роши. Информацию от итальянца прокомментировал агент бразильца Хэмилтон Бернард.

«Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества.

Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.

А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с «Гремио». Но предложение от «Спартака» в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента.

В этом случае «Гремио» мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение «Гремио».

Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если «Спартак» согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с «Гремио», только о контракте игрока», – сказал Бернард.