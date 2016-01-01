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    Агент Роши: «Огорчен, что Каррера обсуждает цену Педро. Говорить о деньгах – не дело тренера»

    Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поговорил о стоимости нападающего Педро Роши. Информацию от итальянца прокомментировал агент бразильца Хэмилтон Бернард.

    «Во-первых, не дело тренера говорить о деньгах, этим должны заниматься руководители клуба. Во-вторых, я очень огорчен, что Массимо обсуждает цену футболиста, а не его игровые качества.

    Получается, Луан слишком дорогой, Эвертона, который сейчас в сборной Бразилии, не одобрил клуб, значит, можно приобрести запасной вариант, Педро Рошу, так как он дешевый. Хотелось бы, чтобы его покупали не исходя из цены и наспех, а потому что он игрок высокого уровня. Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год.

    А что касается цены, то она действительно – 8 миллионов евро, так было прописано в контракте с «Гремио». Но предложение от «Спартака» в бразильский клуб сделано не от меня, а от другого агента.

    В этом случае «Гремио» мог продавать Рошу по любой цене, начиная с 8 миллионов. Хоть за 20, хоть за 50. Эта сумма выкупа в 8 миллионов предложена мной, то есть только я мог начинать вести переговоры с этих цифр, если бы представил предложение «Гремио».

    Но поскольку произошло иначе, Педро отдали за совсем другие деньги. Это случилось между клубами, я тут ни при чем. Если «Спартак» согласился столько платить, то это его проблема, не моя. Не могу рассуждать о соглашении москвичей с «Гремио», только о контракте игрока», – сказал Бернард.

    • По поводу цены Роши высказался и владелец «Спартака» Леонид Федун.
    • За полтора сезона форвард провел за красно-белых 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • На прошлой неделе «Спартак» отдал Рошу в аренду в «Крузейро» до конца этого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14079

      VVM1964 3 минуты назад

      " Каррера должен бы рассказать, почему он так и не дал шанса Роше, хотя тренировал его целый год " - да ты бредишь , видели мы твоего Рошу - ну вот совсем никакой ((( и было бы совсем не понятно если бы тренер регулярно выпускал бы " это " на поле .

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