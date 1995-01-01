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    Быстров: «Инициатором отправки Кержакова и Денисова в дубль был Спаллетти. Якобы они портили атмосферу»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поговорил о периоде работы в клубе главного тренера Лучано Спаллетти. По словам спортсмена, итальянец считал, что Александр Кержаков и Игорь Денисов портят атмосферу.

    «Денисов не просил перед игрой с «Крыльями Советов» никаких денег. Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть, пока не поднимите зарплату до уровня иностранцев. Игоря вернули в состав, потому что мы об этом постоянно просили.

    Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Кержакова в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе», – рассказал Быстров.

    • Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год.
    • Итальянец в России дважды стал чемпионом.
    • Быстров за «Зенит» в чемпионате России провел более 100 матчей.

    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +606

      edw7777 2 минуты назад

      Быстров, не позорься.

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      Рейтинг: +549

      Валерий1965 13 минут назад

      Так ведь портили))))

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    • ...
      Рейтинг: +30315

      Полная Канистра 53 минуты назад

      и при манчини дзю и шатов тоже портили атмосферу и в дубле играли

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      Рейтинг: +2773

      Агасфер 55 минут назад

      Все итальянцы требуют клятвы верности дону.

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