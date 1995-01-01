Быстров: «Инициатором отправки Кержакова и Денисова в дубль был Спаллетти. Якобы они портили атмосферу»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поговорил о периоде работы в клубе главного тренера Лучано Спаллетти. По словам спортсмена, итальянец считал, что Александр Кержаков и Игорь Денисов портят атмосферу.

«Денисов не просил перед игрой с «Крыльями Советов» никаких денег. Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть, пока не поднимите зарплату до уровня иностранцев. Игоря вернули в состав, потому что мы об этом постоянно просили.

Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Кержакова в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе», – рассказал Быстров.