Быстров: «Инициатором отправки Кержакова и Денисова в дубль был Спаллетти. Якобы они портили атмосферу»

Быстров, не позорься.
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поговорил о периоде работы в клубе главного тренера Лучано Спаллетти. По словам спортсмена, итальянец считал, что Александр Кержаков и Игорь Денисов портят атмосферу.
«Денисов не просил перед игрой с «Крыльями Советов» никаких денег. Не было такого, что Денисов сказал, мол, я не буду играть, пока не поднимите зарплату до уровня иностранцев. Игоря вернули в состав, потому что мы об этом постоянно просили.
Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с Денисовым зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Кержакова в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе», – рассказал Быстров.
- Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год.
- Итальянец в России дважды стал чемпионом.
- Быстров за «Зенит» в чемпионате России провел более 100 матчей.