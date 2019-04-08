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    The Mirror: Сульшер летом получит от «МЮ» рекордный трансферный бюджет

    Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается летом выделить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру рекордный для клуба трансферный бюджет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

    «МЮ» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Деклана Райса и полузащитников Джейдона Санчо («Боруссия» Д), Каллума Хадсона-Одои («Челси») и Аарона Ван-Биссаку («Кристал Пэлас»).

    При этом исполнительный вице-президент Эд Вудворд сказал норвежскому специалисту, чтобы он подписал футболистов, способных мгновенно усилить команду. Речь идет о центральных защитниках Калиду Кулибали («Наполи») и Рафаэле Варане («Реал»).

    Источник: The Mirror

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    08.04.2019 13:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 апреля 2019, 21:05

      Дорогие игроки ,200млн. на них не хватит.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 апреля 2019, 16:52

      Это я недавно про МЮ читал, что они хотят сделать акцент на покупки молодых, нераспиаренных футболистов, или я читал про другой клуб?)

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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 8 апреля 2019, 15:43

      А потом манки будут орать, что Челси и МС мешки)
      Хотя сами прекрасно понимают, что в наше время футбол - это бесконечные инвестиций, если хочешь быть в топе

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2019, 15:01

      Тут список на 0,5 млрд., какие 200 млн? Там Варан+Кулибали уже где-то 200 по нынешним ценам.

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      Рейтинг: +24279

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2019, 14:37

      Деньги ещё не выделены, а список уже продуман и согласован с гл тренером, прямо как у нас в Спартаке *****!

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