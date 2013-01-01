Мертенс догнал Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Дженоа» в матче 31-го тура Серии А.

Этот гол стал 104-м для 31-летнего футболиста в составе неаполитанцев. По этому показателю он сравнялся с Эдинсоном Кавани, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Опережают бельгийца и уругвайца только Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115) и Марек Гамшик (121).

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, в его активе 272 матча.