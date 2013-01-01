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    Мертенс догнал Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «Наполи»

    Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поразил ворота «Дженоа» в матче 31-го тура Серии А.

    Этот гол стал 104-м для 31-летнего футболиста в составе неаполитанцев. По этому показателю он сравнялся с Эдинсоном Кавани, который занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Опережают бельгийца и уругвайца только Аттила Саллустро (108), Диего Марадона (115) и Марек Гамшик (121).

    Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, в его активе 272 матча.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5990

      Cules2013 29 минут назад

      До Гамшика далековато, а вот Диего можно и догнать.

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