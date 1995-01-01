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    РПЛ. «Уфа» выиграла у «Ростова»

    «Уфа» на своем поле обыграла «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Сильвестр Игбун.

    Благодаря этой победе команда Вадима Евсеева набрала 20 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на шестой строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Игбун, 25.

    Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 84), Ваньек (Пауревич, 58), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).

    Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Еременко, Попов (Зайнутдинов, 24), Зуев (Ионов, 65), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    Предупреждения: Карп, 54; Йокич, 90+3 – Зайнутдинов, 24; Норманн, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии37
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      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV 16 минут назад

      могли бы и спартак потеснить ради спасения евроочков

      0
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      Рейтинг: +63599

      zigbert 35 минут назад

      Чувствуется работа Евсеева.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +30247

      Полная Канистра 42 минуты назад

      чет Карпин не очень то рвётся в еврокубки ? где даст фору а где по тормозам даст но ещё не вечер всё поправимо

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14025

      VVM1964 > Полная Канистра 40 минут назад

      Надеюсь через кубок пройдут .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1928

      Fan Loko mik > VVM1964 15 минут назад

      Но пасаран!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Вальдемар IV > Полная Канистра 9 минут назад

      не факт, арс с уралом тоже ставку на кубок сделали, ростов разве что может разминировать сетку убрав поезд

      0
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      Рейтинг: +272

      Ивантеевец 49 минут назад

      Не выиграла, а вымучила. Не матч, а тоска смертная. Ростов хоть впереди чего-то пытался создать за счет Еременко и компании. А у Уфы кроме беготни Игбуна и кривого гола вообще ничего.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      Ковастер 51 минуту назад

      Команду Уфа и её болельщиков с Победой ,а всё остальное- философия.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 53 минуты назад

      Вот это поворот!

      2
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      Рейтинг: +29083

      MaxRnD > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 51 минуту назад

      Это не поворот - это инвалид (Песьяков)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6192

      Serjoga 54 минуты назад

      Песьяков! Нет слов! Настроение на минусе!

      4
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      Рейтинг: +14025

      VVM1964 > Serjoga 40 минут назад

      Ты меня понимаешь теперь ? Спасибо Валера - ты не позволяешь Спартаку опуститься )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14025

      VVM1964 > Serjoga 19 минут назад

      Куда пропал , Serjoga ? - не пора ли места перераспределить ?

      1
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      Рейтинг: +1172

      compka 56 минут назад

      у Ростова был шанс догнать Спартак, но ...

      4
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      Рейтинг: +4068

      батог > compka 8 минут назад

      Зачем ? Ростов выиграет Кубок и попадет на прямую ! Это Спартаку нужно землю рыть, что бы попасть в Кубки !

      0
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      Рейтинг: +592

      ruded 57 минут назад

      Уфа, похоже, собирает "долги"..

      1
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      Рейтинг: +2730

      Агасфер 58 минут назад

      Фарм-клуб "Спартака" проиграл и теперь дело чести Валеруну доказать,кто на поле хозяин,в следующем туре.

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