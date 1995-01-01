РПЛ. «Уфа» выиграла у «Ростова»

«Уфа» на своем поле обыграла «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России. Единственный гол в этой встрече забил нападающий Сильвестр Игбун.

Благодаря этой победе команда Вадима Евсеева набрала 20 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» остался на шестой строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Игбун, 25.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных (Алиев, 84), Ваньек (Пауревич, 58), Карп, Игбун, Бизяк (Вомбергар, 69).

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Еременко, Попов (Зайнутдинов, 24), Зуев (Ионов, 65), Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Карп, 54; Йокич, 90+3 – Зайнутдинов, 24; Норманн, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ