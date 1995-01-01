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    Аллегри: «В клубе решили, что лучше оставить Кена»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 31-го тура Серии А против «Милана» (2:1). Победный гол забил 19-летний форвард Мойзе Кен.

    «Кен вышел со скамейки и забил. Он молод и играет хорошо, нужно позволить ему продолжать играть в том же духе.

    Мы в клубе решили, что лучше оставить Кена. Это единственный форвард, который может быть альтернативой Марио Манджукичу. Еще мы хотели, чтобы он тренировался с нами, потому что ему нужно улучшать технику. Он все еще совершает очевидные ошибки и легко теряет мяч.

    Я думаю, что тренировки с чемпионами очень полезны. Он учится тому, что профессионалами в большом клубе становятся не только из-за хороших ног, но и из-за настроя и упорной работы», – сказал Аллегри.

    Отец Мойзе Кена отправил сына в «Ювентус» в обмен на два трактора. Ему их так и не отдали

    Источник: Football Italia

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