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    Эмери – кандидат на пост главного тренера «Милана»

    «Милан» рассматривает кандидатуру главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

    По информации Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport, между тренером красно-черных Дженнаро Гаттузо и техническим директором клуба Леонардо напряженные отношения, поэтому итальянский специалист может покинуть команду летом даже в случае выхода в Лигу чемпионов.

    • Ранее сообщалось, что в шорт-лист миланцев входит тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
    • После 30-ти туров «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице.
    • Эмери возглавил «Арсенал» в июле 2018 года. Под руководством испанца лондонцы идут на четвертой строчке в АПЛ.

    Источник: Football Italia

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