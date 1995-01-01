Эмери – кандидат на пост главного тренера «Милана»

«Милан» рассматривает кандидатуру главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.
По информации Football Italia со ссылкой La Gazzetta dello Sport, между тренером красно-черных Дженнаро Гаттузо и техническим директором клуба Леонардо напряженные отношения, поэтому итальянский специалист может покинуть команду летом даже в случае выхода в Лигу чемпионов.
- Ранее сообщалось, что в шорт-лист миланцев входит тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
- После 30-ти туров «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице.
- Эмери возглавил «Арсенал» в июле 2018 года. Под руководством испанца лондонцы идут на четвертой строчке в АПЛ.