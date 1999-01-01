Сапата забил 20-й гол и сравнялся с Пентеком на 1-м месте гонки бомбардиров Серии А

«Аталанта» принимает «Болонью» в 30-м туре чемпионата Италии (4:0, 35-я минута).

Хозяева забили четыре гола за 15 минут. На 15-й отличился нападающий Даниэль Сапата. Для колумбийца мяч стал 20-м в текущем розыгрыше Серии А. По этому показателю он сравнялся с форвардом «Милана» Кшиштофом Пентеком, который прежде возглавлял рейтинг.

Клуб арендовал 28-летнего Сапату у «Сампдории» в июле 2018 года сроком на два сезона.

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