Marca: «Реал» не будет покупать Рабьо

Куда его только не сватают, а всё никак не женят...
«Бомбардир» со ссылкой на Le 10 Sport писал об интересе «Реала» к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.
В марте As сообщало, что на покупку 24-летнего француза рассчитывают главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес.
Издание Marca опровергло информацию об интересе сливочных к футболисту и планах по переговорам.
Зимой ряд СМИ связывали Рабьо с переходом в «Барселону». По словам матери футболиста Вероники, он хотел перейти в каталонский клуб прошлым летом, но парижане ответили отказом.
В январе Mundo Deportivo сообщило о том, что сине-гранатовые отказались от покупки Рабьо после достижения договоренности с Френки де Йонгом из «Аякса».
- Рабьо – воспитанник «ПСЖ». Подписал взрослый контракт в июле 2012 года.
- В текущем принял участие в 20 играх, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
- Контракт истекает в июне. Цена по Transfermarkt – 35 миллионов евро.