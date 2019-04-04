Marca: «Реал» не будет покупать Рабьо

«Бомбардир» со ссылкой на Le 10 Sport писал об интересе «Реала» к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

В марте As сообщало, что на покупку 24-летнего француза рассчитывают главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес.

Издание Marca опровергло информацию об интересе сливочных к футболисту и планах по переговорам.

Зимой ряд СМИ связывали Рабьо с переходом в «Барселону». По словам матери футболиста Вероники, он хотел перейти в каталонский клуб прошлым летом, но парижане ответили отказом.

В январе Mundo Deportivo сообщило о том, что сине-гранатовые отказались от покупки Рабьо после достижения договоренности с Френки де Йонгом из «Аякса».