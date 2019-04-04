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    Marca: «Реал» не будет покупать Рабьо

    «Бомбардир» со ссылкой на Le 10 Sport писал об интересе «Реала» к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

    В марте As сообщало, что на покупку 24-летнего француза рассчитывают главный тренер мадридцев Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес.

    Издание Marca опровергло информацию об интересе сливочных к футболисту и планах по переговорам.

    Зимой ряд СМИ связывали Рабьо с переходом в «Барселону». По словам матери футболиста Вероники, он хотел перейти в каталонский клуб прошлым летом, но парижане ответили отказом.

    В январе Mundo Deportivo сообщило о том, что сине-гранатовые отказались от покупки Рабьо после достижения договоренности с Френки де Йонгом из «Аякса».

    • Рабьо – воспитанник «ПСЖ». Подписал взрослый контракт в июле 2012 года.
    • В текущем принял участие в 20 играх, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
    • Контракт истекает в июне. Цена по Transfermarkt – 35 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66150

      Рубик Докоян 19 минут назад

      Куда его только не сватают, а всё никак не женят...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5974

      Cules2013 1 час назад

      Вот будет умора, если в итоге ни одни топ-клуб не захочет иметь с ним дело)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +279

      EsKamilio 1 час назад

      Ну и они и не смогут его купить, он летом уже свободным агентом будет

      1
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      Рейтинг: +1692

      diadushka 1 час назад

      Почему? Мама не разрешила ему переходить в Реал?

      0
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      Рейтинг: +2388

      dinar7777dinar 1 час назад

      да нахрен он нужен со своей мамой. щас вы прыгал прыгал не дал согласие барсе А ТАМ ФРЕНКИ ДЕ ЙОНГ ! барсе не нужен. реалу не нужен ! в псж на поклон к шейху)))

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