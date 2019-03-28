AS: Рабьо может продолжить карьеру в «Реале»

«Реал» может подписать полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.

Как сообщает AS, игра француза импонирует главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану и президенту клуба Флорентино Пересу.

Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июле. Источник не исключает, что хавбек уже достиг договоренности с «Реалом».