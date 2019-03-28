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    AS: Рабьо может продолжить карьеру в «Реале»

    «Реал» может подписать полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.

    Как сообщает AS, игра француза импонирует главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану и президенту клуба Флорентино Пересу.

    Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июле. Источник не исключает, что хавбек уже достиг договоренности с «Реалом».

    • По информации СМИ, Рабьо входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
    • В текущем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: AS

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1771

      Dgad 9 минут назад

      Ну так то каши не испортит в Реале если за бесплатно возьмут его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64446

      Рубик Докоян 38 минут назад

      Куда уже этого свободного агента только не сватали продолжать свою футбольную карьеру.

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