AS: Рабьо может продолжить карьеру в «Реале»

Ну так то каши не испортит в Реале если за бесплатно возьмут его
«Реал» может подписать полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо.
Как сообщает AS, игра француза импонирует главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану и президенту клуба Флорентино Пересу.
Контракт 23-летнего футболиста с парижанами истекает в июле. Источник не исключает, что хавбек уже достиг договоренности с «Реалом».
- По информации СМИ, Рабьо входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
- В текущем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.