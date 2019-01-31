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    Рабьо и «Барселона» прекратили переговоры после подписания каталонцами де Йонга

    «Барселона» снизила интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

    Каталонцы активно вели переговоры с французом и уже согласовали с ним контракт. Переход должен был состояться в летнее трансферное окно. Но, как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний футболист уже много дней не выходил на связь с сине-гранатовыми по семейным обстоятельствам.

    Молчание хавбека и тот факт, что «Барселона» договорилась с «Аяксом» о переходе Френки де Йонга, снизили интерес каталонского клуба.

    • Ранее сообщалось, что Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма» и может перейти в «Ливерпуль».
    • В текущем сезоне полузащитник провел за парижан 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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    31.01.2019 12:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 18:44

      Пусть ищет другой клуб.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 17:09

      Что Рабиот забыл на лавке Барселоны?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 17:07

      Для маминого сынка, как и для ней самой будет наука. Не тот её сынок игрок, как и она не авторитетный с именем футбольный агент, чтобы ставить завышенные условия топ-клубам...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 31 января 2019, 15:25

      Теперь у разбитого корыта вполне может остаться. Не всегда нужно маму слушать) Свою голову на плечах тоже иметь рекомендуется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      professor13 31 января 2019, 14:58

      Рабьо не нужен при живом Аленье,уверен Аленья вырастит в топ футболиста,по крайней мере есть все задатки для этого

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 31 января 2019, 14:41

      Когда выбор стоит между молодым игроком, но трудягой и сильным футболистом, но слишком падким на деньги, то выбор очевиден. Случай с Неймаром наверное научил барсу обходить таких стороной.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 14:24

      да нахрен нужен этот рабьо мамин хер ! пусть свою мамочку дальше слушает.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 13:51

      Да и срать на него, только деньги клянчат, а на практике лавочник очередной, даже из-за его мамаши и его характера "я мегазвезда футбола"от сборной исключен, а были бы мозги ушел бы в аренду до лета, а нахер надо, если можно ничего не делать и где ты Зенит, халява, лавочник и дебил в одном флаконе надо брать на место Паредеса

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