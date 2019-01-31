Рабьо и «Барселона» прекратили переговоры после подписания каталонцами де Йонга

Пусть ищет другой клуб.
«Барселона» снизила интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.
Каталонцы активно вели переговоры с французом и уже согласовали с ним контракт. Переход должен был состояться в летнее трансферное окно. Но, как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний футболист уже много дней не выходил на связь с сине-гранатовыми по семейным обстоятельствам.
Молчание хавбека и тот факт, что «Барселона» договорилась с «Аяксом» о переходе Френки де Йонга, снизили интерес каталонского клуба.
- Ранее сообщалось, что Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма» и может перейти в «Ливерпуль».
- В текущем сезоне полузащитник провел за парижан 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.