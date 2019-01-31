Рабьо и «Барселона» прекратили переговоры после подписания каталонцами де Йонга

«Барселона» снизила интерес к полузащитнику «ПСЖ» Адриану Рабьо.

Каталонцы активно вели переговоры с французом и уже согласовали с ним контракт. Переход должен был состояться в летнее трансферное окно. Но, как сообщает Mundo Deportivo, 23-летний футболист уже много дней не выходил на связь с сине-гранатовыми по семейным обстоятельствам.

Молчание хавбека и тот факт, что «Барселона» договорилась с «Аяксом» о переходе Френки де Йонга, снизили интерес каталонского клуба.