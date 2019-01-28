Metro: Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», француз хочет перейти в «Ливерпуль»

Цитируя Мане " Мы хотим вписать наши имена в историю этого клуба. ". Вот такие нужны игроки ЛФК.
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», сообщает Metro.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 23-летнему французу контракта на 7,5 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 5 миллионов.
Игрок хочет перейти в «Ливерпуль». Им интересуется «Барселона».
- «ПСЖ» отстранил Рабьо от тренировок с первой командой.
- В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.