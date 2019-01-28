Metro: Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», француз хочет перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», сообщает Metro.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 23-летнему французу контракта на 7,5 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 5 миллионов.

Игрок хочет перейти в «Ливерпуль». Им интересуется «Барселона».