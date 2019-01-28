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    Metro: Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», француз хочет перейти в «Ливерпуль»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо отклонил предложение «Тоттенхэма», сообщает Metro.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 23-летнему французу контракта на 7,5 миллиона евро в год и подписной бонус в размере 5 миллионов.

    Игрок хочет перейти в «Ливерпуль». Им интересуется «Барселона».

    • «ПСЖ» отстранил Рабьо от тренировок с первой командой.
    • В этом сезоне полузащитник провел в чемпионате Франции 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Metro

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    28.01.2019 07:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 28 января 2019, 18:52

      Цитируя Мане " Мы хотим вписать наши имена в историю этого клуба. ". Вот такие нужны игроки ЛФК.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:01

      Плохо тем игрокам у которых нет настоящей цели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 12:40

      от жадности сгорит вместе с мамкой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 28 января 2019, 12:22

      Во чувак даёт... Такое можно делать, когда ты комфортно себя чувствуешь в своём клубе - и если уж переходить, то туда, где условия действительно будут явно лучше. А когда тебя в своём клубе от тренировок уже отстраняют, а ты от Тоттенхэма отказываешься - ну что тут скажешь... Такая избирательность до Китая доведёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 28 января 2019, 10:50

      Тут все понятно маманя выбивает более выгодный контракт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:12

      Ему мама выбирает клуб как невесту. Посмотрим где в итоге окажется.

      7
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > Рубик Докоян 28 января 2019, 11:27

      Там "папа невесты" (Клопп) как сверкнет оскалом, так все желание гундосить отобьет)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > karamaltyk 28 января 2019, 11:35

      Это, если его "Ливер" подпишет. Мама торгуется со многими клубами, она же сказки Пушкина не читала и не знает с чем осталась старуха...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 28 января 2019, 07:47

      А Ливерпулю он нужен с такими запросами ?

      2
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