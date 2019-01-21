Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рабьо готов судиться с «ПСЖ» из-за перевода в дубль

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо был отстранен от занятий с первой командой. В воскресенье утром футболист во второй раз за три дня тренировался с дублирующим составом.

    23-летний игрок не выходит на поле с 11 декабря. Это происходит из-за отказа хавбека продлевать с парижанами истекающий летом контракт.

    Ранее главный тренер «ПСЖ» Томах Тухель заявил, что доволен таким решением клуба.

    Если данная ситуация продолжится, Рабьо может подать в суд на парижан, аргументировав это тем, что клуб не позволяет ему нормально выполнять свою работу.

    • Рабьо – воспитанник «ПСЖ».
    • В текущем сезоне он провел за парижскую команду 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
    • Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Челси».

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2019 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 28 января 2019, 11:25

      Как по мне так все правильно. Отказался продлевать, соответственно в планы команды уже ты не входишь, вывели из главной команды дабы и игрок мог играть и главная команда привыкала с отсутствием не только на поле, но и на лавке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 января 2019, 11:00

      Это вилами по воде. Судиться с ПСЖ при отсутсвии очевидных нарушений... мда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 января 2019, 22:38

      Трудно тут кого либо винить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 21 января 2019, 18:46

      Хотел наехать на Рабьё и современный футбол, но потом подумал: а какого это фига ПСЖ не уважает интересы Рабьё? Он же не играть отказывается и не требует продать его. Он всего-навсего делает то,на что имеет право - в данном случае отказ продления контракта. Т.к. игрок имеет на это право, то ссылка в дубль не является красивым поступком со стороны ПСЖ. Хотя,как ни странно, они тоже имеют на это право.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 января 2019, 18:15

      Надо вести себя по-человечески, а то еще п*здюк-п*здюком, а гонора хоть отбавляй, мирно надо вопросы решать. Не зря Дешам его от сборной отцепил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 21 января 2019, 17:40

      Тухель кстати не заявлял, что он "доволен решением клуба", он сказал лишь что уважает это решение. Другого он сказать и не мог, зачем ему терки с руководством.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 21 января 2019, 17:20

      а почему клуб не позволяет нормально выполнять свою работу?
      пусть работает в дубле, выполняет поставленные задачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 января 2019, 17:19

      Мама воду ж мутит.. Вот и сидит в дубле..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 января 2019, 17:13

      Обычная практика многих клубов по отношению к несговорчивым своим игрокам. Деньги платят в полном объёме и ладно, остальное потом наверстает в новой команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 января 2019, 17:08

      В принципе логично, а я думал тупизм только в РФ и не хочешь продлевать контракт вали в дубль, логика удачная

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11