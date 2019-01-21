Рабьо готов судиться с «ПСЖ» из-за перевода в дубль

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо был отстранен от занятий с первой командой. В воскресенье утром футболист во второй раз за три дня тренировался с дублирующим составом.

23-летний игрок не выходит на поле с 11 декабря. Это происходит из-за отказа хавбека продлевать с парижанами истекающий летом контракт.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Томах Тухель заявил, что доволен таким решением клуба.

Если данная ситуация продолжится, Рабьо может подать в суд на парижан, аргументировав это тем, что клуб не позволяет ему нормально выполнять свою работу.